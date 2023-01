- Por Lelia Castro -

En sus inicios, La Trochita sólo era un tren de carga, pero a partir de 1950 comenzó a transportar pasajeros, convirtiéndose en un medio de transporte fundamental para los habitantes de la zona. Eran largos viajes donde se compartían las historias de los lugares por los que atravesaba y de los pasajeros.

En 1993 deja de funcionar el trayecto que une El Maitén con Ñorquinco, haciendo que esos pueblos queden en el olvido, como si fuesen fantasmas. Con la reactivación de este tramo, volvieron a cobrar vida: esperan a los turistas y visitantes en la estación con sus puestos de tejidos artesanales, productos tradicionales hechos con arcilla (cuencos, vasijas y demás), comidas típicas de la zona. Esto fue de gran importancia para toda esa gente que había quedado aislada y ahora vuelven a la vida.

Al llegar a la estación de Ñorquinco, nos encontramos con Aldino Jaramillo, el lonco de la comunidad mapuche Ancalao, quien se denomina a sí mismo como un poblador más de la comunidad.

Comenta que en Ñorquinco es la primera experiencia que tienen con respecto al turismo, ya que hace unos meses se han reactivado los viajes en La Trochita, ampliamente reconocida por ser el tren a vapor con la trocha más angosta del mundo. Recibiendo visitantes de todos los rincones del mundo, que quedan asombrados por el viaje en el tren: un viaje en el tiempo a través de paisajes maravillosos, los vagones de madera del año 1922, las historias de los lugares que recorren, la salamandra en el medio del vagón (que los mismos pasajeros van echando leña para mantener el calor).

Si bien reconoce que los servicios que le pueden ofrecer son muy limitados y precarios, ya que es todo nuevo para ellos, considera que podrían obtener ayuda del municipio, de cultura y de la Dirección de Turismo de la provincia de Río Negro para trabajar en mejores condiciones y poder brindar una mejor experiencia a los visitantes. Más allá de eso, recalca que “todos le ponemos ganas y le ponemos onda, como para poderlos atender de la mejor manera posible”.

Nos cuenta que mucha de la gente que los visita se interesa en preguntar sobre la historia, la comunidad y los diferentes productos que hacen artesanalmente, aunque algunos solamente disfrutan del paseo y del asado y se van.

El ñolquin es un instrumento de viento de origen mapuche.​ Pertenece al género de las trompetas, aunque, a diferencia de la mayoría de ellas, el sonido se obtiene aspirando el aire y no soplando. Es fabricado a partir de una planta homónima que es naturalmente ahuecada .

Nos muestra un tejido muy valioso y fundamental para ellos que está relacionado con su vida espiritual, fue usado por uno de sus loncos principales, el segundo fundador de la Comunidad Ancalao (Río Negro). A su vez, nos explica con mucha claridad y sencillez que cada tejido y cada dibujo tiene un significado. Son conocimientos que se van heredando de los mayores, entonces quien conoce de su cultura puede leer los tejidos y saber quién es la persona sin preguntarle. Ellos se expresan a través de los dibujos y los diseños: están referidos al ciclo de la vida, relacionados con los puntos cardinales y la dimensión del espacio, “por eso son las escalas, porque es como que uno va escalando la vida, para mal o para bien va escalando. Cuando uno completa el ciclo de la vida, terminó nuestra vida y tomamos otra etapa en la dimensión del espacio”.

Como consejo o reflexión final nos recomienda que conozcamos nuestra propia identidad y no nos avergoncemos de ella, esto es algo muy lindo e importante, poder conocerla, conservarla y transmitirla a lo largo de las generaciones, “por eso yo los invito primeramente a que sepan y tengan en claro su propia identidad y desde ahí poder defender esto que se llama medio ambiente”. Habla también sobre la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente que nos rodea.

“Yo jamás me sentí avergonzado de ser mapuche, siempre me sentí orgulloso. Y agradezco tener a mi padre y a mi madre, que me educaron sin saber leer ni escribir, pero mi identidad es mapuche acá y donde yo ande. Esa es una de las riquezas más grandes que yo tengo. Y hoy por hoy poder compartir con mucha gente y decirle a la gente que cuiden esto, que nosotros le llamamos el Wall Mapu, donde nosotros vivimos como personas. Que cuiden la biodiversidad del espacio, que lo cuiden porque desde ahí nosotros podemos crecer y podemos sustentarlo: ya sea desde la cacería, el agua misma que hoy es un recurso fundamental, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todo el resto de la sociedad en general”.