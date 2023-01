El senador chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, le contestó a Juan Pablo Luque; “los problemas de la educación nunca fueron una prioridad para ustedes. El gobierno del Frente de Todos dejó a una generación de chubutenses sin acceso a las aulas por más de cuatro años y medio. Aunque cambies los colores de tus redes tu gobierno es el responsable. Hacete cargo”, disparó Torres contra los dichos del intendente comodorense.



Asimismo Torres planteó “Nuestra prioridad sí es la educación, es por ello que impulsamos la declaración de la emergencia educativa, pero ninguno de los diputados que responden al sector político de Luque acompaño”. En este sentido “Hay una generación que perdió más de cuatro años y medio de continuidad en las aulas, a que le quitaron la herramienta más importante para defenderse de cualquier injusticia de la vida como es la educación y, con gran cinismo, hoy se quejan de la tragedia que ellos mismos generaron”, agregó el Senador.



Luque, candidato a la gobernación por el Frente de Todos, en estos días arremetió contra las declaraciones de Patricia Bullrich, quien manifestó que la tragedia educativa en Chubut es un ejemplo de todo lo que un gobierno responsable no debe hacer. “Había que hacer un enorme esfuerzo para fundir una provincia como Chubut. Los alumnos chubutenses tuvieron 60 días de clase por año. Cuando lleguemos al gobierno, ¿vamos a sacarnos el problema de encima y que los chicos de Chubut no vayan a la escuela? No, nos hacemos cargo e intervenimos la educación en Chubut”, determinó la presidenta del PRO Nacional.



Luque, atento en las redes sociales, tildó de “autoritarismo porteño” y manifestó que “la educación no es una fuerza armada” ante las intenciones de Bullrich de evitar que estos conflictos que dejaron a miles de alumnos chubutenses fuera de las aulas, vuelvan a repetirse en la Argentina.



En respuesta al intendente, Torres sentenció; “Te sugiero releer la Constitución y repasar la historia de los últimos 20 años". Dado que, paradójicamente, fue el ex presidente Néstor Kirchner quien a poco de haber asumido el mandato, intervino en los conflictos docentes que arrastraban las provincias desde la crisis del 2001, para que los alumnos de todo el país pudieran tener clases. “Puede, claro, que Luque recién ahora se haya enterado”, concluyó Torres.