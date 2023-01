El arquero esquelense Luciano Guarracino defenderá los colores de Defensores de Villa Ramallo a partir de esta temporada, equipo que milita en el Torneo Federal A.

Guarracino, quien llegó de Sansinena también en el Federal A, se sumó hace una semana al elenco albirrojo de Villa Ramallo.

Tras la salida de los arqueros Dormisch y Nadal, el primero a la segunda división del fútbol colombiano y el segundo al futbol ecuatoriano, Defensores se quedó solo con un arquero Juan Ignacio Boreain, además de los juveniles del club.

Sin dudas un desafío importante para el ex arquero de All Boys, quien destacó lo siguiente a una radio local:

“Arrancando un nuevo año con nuevos desafíos, así que contento. Mi representante me manifestó que aquí en Defensores estaban buscando arquero y me dijo que Cesar Vaioli (el técnico del equipo) había visto mis videos y le había gustado, así que me llamó, hablamos y me gustó la idea de venir”.

“Conozco lo que es Defensores por haber tenido compañeros que estuvieron acá, la verdad que siempre se habló bien del club, se dice que siempre intenta jugar, hace muchos años que está en la categoría, también porque es un club conocido y me gustó la idea de venir”.

“Recién llegué y los dirigentes me hicieron sentir cómodo desde el principio, ahora a tratar de adaptarme y darle para adelante”.

Señalemos que Luciano Guarracino jugó en Belgrano de Esquel para luego viajar a Buenos Aires, donde se sumó a All Boys en divisiones inferiores hasta ocupar el banco de la primera división.

Tras un paso fugaz por la provincia de Jujuy, se sumó a Camioneros para jugar el Federal A. Del equipo “de los Moyano”, recaló en Brown de Puerto Madryn hasta llegar a Sansinena, también en el Federal A”.