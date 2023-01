La dirigente radical, militante por los Derechos Humanos, Género y Diversidad, Andrea Caripan, en diálogo con Red43 se refirió a su intención de ser candidata a concejal por la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones municipales de Puerto Madryn.

"Es un trabajo de militancia que hago hace muchos años desde mi trabajo, en la facultad y con los ciudadanos en Madryn y me despertó el interés de servirle a mi ciudad y devolverle lo mucho que me ha dado en estos años, y a la vez es querer representar al pueblo con una voz dentro del Concejo Deliberante", expresó sobre las motivaciones para su precandidatura a primera concejal por el partido.

Según la dirigente, a "Puerto Madryn le hace falta una representación radical". "Hace muchos años que nosotros no tenemos concejales y que el radicalismo en Madryn está como dormido. Por eso me gustaría invitar a los correligionarios a unirse y animarse a presentarse porque no perdemos nada. Creo que el radicalismo es un partido con base con estructura", sostuvo.

"Este 2023 es la oportunidad para muchos de poder mostrar que podemos servirle al pueblo porque la gente pide una renovación, caras nuevas y también empezar a trabajar para la ciudad porque ya es hora de terminar con esto la política para la políticos o para unos pocos, para los amigos, para la familia", añadió.

Andrea señaló que su formación y preparación en política y Derechos Humanos la avalan para ocupar una banca en el Concejo.

"En mi caso particular no vengo de la casta política, no vengo de familia adinerada, soy una laburante, una estudiante y una persona que me he estado formando en política en derechos humanos de genero también".

"Chubut siempre fue una provincia radical y es una oportunidad para recuperar la provincia y algunas ciudades y empezar a trabajar para salir adelante. Se necesita mucho trabajo político y de aplicar las políticas públicas", manifestó, y resaltó la necesidad de contar con una oposición dentro del cuerpo legislativo.

Por último, la referente radical se refirió a la situación del colectivo LGTBIQ+ y la implementación del Cupo Laboral Trans en el municipio.

"El municipio adhirió el año pasado. Habían algunas chicas trabajando en el área de deporte, en el CENPAT. Falta mucho todavía porque también falta formación y apoyo para que puedan terminar la primaria y secundaria. Pero la situación en Madryn con respecto al colectivo ha sido viable, y no es como en otras ciudades en donde se nota mucho más la discriminación", finalizó.