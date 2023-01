Por Karim Chelbi Camba

En el año 2021, en las vísperas de Navidad, Papá Noel se adelantó unos días y llegó antes a Esquel. Con su tradicional traje rojo, pero en vez de "renos", el hombre disfrazado de rojo recorría la ciudad en el camión recolector de residuos.

Así nació el Papá Noel recolector, que en poco tiempo, se volvió un personaje fundamental y esperado por todos los vecinos. Arriba del camión, reparte juguetes reciclados y golosinas para los chicos de los barrios de la ciudad.

Abajo del traje rojo, colgado del camión, con 30 grados, está Cristian Troncoso. Conocido también como "Cabra", que además de Papá Noel, también es un rey mago y este sábado va a estar en el merendero Ebenezer del barrio Matadero.

Antes de la entrevista, sostiene:" Espero que por intermedio de esto, la gente tiene de las 12 del mediodía hasta las 15 en mi casa que es en Urquiza 651. Si quieren llegar con una colaboración, bienvenida sea, va a ser para los chicos del merendero Ebenezer del barrio Matadero". Su teléfono es 2945-589132.

Ya sos un ícono de la ciudad...

Estaría bueno que la gente se vaya acostumbrando. La idea surgió en el Área Operativa. Se me había ocurrido antes, pero no estaba en la recolección. Cuando ingresé, empecé a juntar juguetes y reciclar. Los pibitos en los barrios te gritan si le regalás juguetes, porque la gente tira mucho. Empezó la idea sin ser Papá Noel. Después pensé, si pude siendo yo, por qué no disfrazarme de Papá Noel y llevar unos caramelos. Llevé budines que le pedí a los comercios. Tengo mucha gente conocida, así que por la confianza me daban bolsas de caramelos, budines y lo fui repartiendo en los barrios.

¿Hiciste una colecta para este año?

Sí, hice una colecta que me ayudaron conocidos de Facebook. Incluso, un amigo de Buenos Aires me depositó y pude comprar caramelos. Sergio Bubas me donó unas bolsas más, el chico de Saulo de Pinocho y Adel Kerbage. Entre todos colaboran un poquito y yo hago "la payasada", salgo y me divierto.

Te divertís vos y también divertís al resto...

Sí, más que nada porque el abrazo más sincero viene de los pibes que todavía creen eso. Ellos no ven a Cristian Troncoso, sino a Papá Noel. Te llama la atención que vengan y te abracen. Tengo más fotos y abrazos que Messi, en la 25 ese día me llevé más fotos que Messi.

¿Te agradecieron por el Mundial?

Sí, muchos grandes incluso que se sacaron fotos conmigo y me decían "gracias, Papá Noel, por la Copa". Era un Messi más y estuvo buenísimo. Algunos preguntaban qué regalo les traía y les decía "la Copa, papá".

¿Cómo es el recorrido?

Tuve la idea de llegar a todos los barrios, pero se me complica porque tengo mi recorrido. El primer año, le pedí al jefe del área si me podía dar otro recorrido más tranquilo o después de mi horario de trabajo. Un chofer, Miguel Álvarez, se quedó dos horas más y tratamos de llegar más lejos. Recorrimos 50 viviendas, Estación, Bella Vista para hacer una pasada sin levantar la basura. Ahí pudimos llegar un poco más lejos.

¿Qué te genera la alegría de los chiquitos y también de las familias?

Es una alegría más que te da, porque estás haciendo tu trabajo y te reconocen. La picardía de hacer esto para los más pequeños me llega mucho.

¿Te da mucho calor?

Según el traje, te morís, pero bueno. Hay que hidratarse y salir.

¿Qué va a pasar para Reyes?

Un amigo que tiene un comedor, el Ebenezer. Estoy tratando de conseguir juguetes usados, ver si los puedo arreglar y llegar con un juguete a los chicos. Va a ser el sábado a las 4 de la tarde, para estar en el comedor. Los chicos van a tener una merienda. Yo conseguí alfajores, turrones, mi señora está haciendo las bolsas para que cada cual tenga lo justo y que todos tengan algo igual. Estamos preparando para 40 chicos. Espero que no sean más, porque la cantidad que conseguí fue esa. Santiago Igon me facilitó para esa cantidad y ahora estamos viendo de conseguir caramelos, chupetines. Quiero tratar de conseguir 40 o 45 juguetes para darle uno a cada uno.

¿Los objetivos van a aumentar para los próximos años?

Como te digo, me gustaría llegar a todos y hacer algo más grande e importante. Por ejemplo, conseguir una bicicleta y poder sortearla entre todos. Va a ser un sorteo y no va a llegar a todos los chicos, pero la idea es hacer algo importante para que puedan utilizar.

¿El año pasado fue el mismo recorrido?

No. El año pasado hice varios, como te decía. Este año hice 23 y 24 todo el sector del barrio Luque, Villa Ayelén y el centro que comprende de Mitre a Fontana y de Ameghino a Alvear.

¿Trabajaste en Cultura y ya tenías relación con los más chicos?

Sí, estuve casi 18 años y llegábamos mucho a los barrios. Con Teddy Crespo se nos ocurrió llevar el cine a los barrios y después la idea se fue a provincia. Nos apareció un colectivo que decía Cine Móvil y nos queríamos matar. La idea era llegarle a los chicos. Le pedíamos películas a Pinocho y a Hollywood, llevábamos un cañón y proyectábamos. Lo hacíamos gratis, él ponía su Fiat 147 y con eso nos movíamos. Llegábamos a las sedes y teníamos como 40 pibes. Las familias por ahí no podían llevar a los hijos al cine. Un día le pregunté a Claudio Dalcó si me prestaba el cine para hacer una función, llené el Auditorio y después nos vino el INCAA porque hicimos una función gratis. Ahora trato de ser más sutil, porque quedás en falta por querer hacer algo bueno.

¿Cómo es el trabajo de la recolección?

Es insalubre. En realidad, después lo tomás como eso. Una vez que te acostumbras, solo levantás la basura. Yo a la tarde no hago diferenciado, así que todo lo que está en bolsa va arribar. La gente, muchas veces, cree que es fácil porque te deja escombros, pasto, te cargan bolsas de 80 kilos y no es así. Deberían ser considerados y dividir las bolsas. Hacemos lo posible por levantar todo.

No hay calor, no hay lluvia, ni nada. Te dan una muda de ropa para el verano y otra para el invierno. Muchas veces, no las usan porque es incómoda. La ropa del verano zafa, pero no podés usar una capa porque levantás una bolsa y te la rajó. Al ir agarro en el camión, te entra el agua por la manga.

Los perros, en realidad, el que le tiene miedo no se baja. En realidad, no son malos. Algunos maleducados salen a ladrar, pero según el trato que tengas con el animal vos podés levantar la basura. Algunos han sido mordidos porque les tienen miedo.

¿Hace cuánto trabajás en recolección?

Llevó dos años y medio, más o menos. Me cambiaron el sector y yo, mientras sea trabajo, voy a cualquier área. Me gusta trabajar y cumplir. Es lo que tengo.

¿Te pasó algo grave?

No, más que apretarme la mano con un canasto porque le dejan la cadena muy corta o porque la tapa es muy pesada, más que eso no.