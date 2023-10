Patricia Bullrich emitió su voto este domingo para las elecciones 2023 en el que se definirá quién será la o el próximo presidente de Argentina durante los próximos cuatro años, junto a otros cargos ejecutivos y legislativos. La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio dijo que "es una sensación muy impresionante haber logrado ser hoy la candidata y representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta".

Bullrich emitió su voto este mediodía a las 13.37 en un centro de votación ubicado en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo, donde fue recibida por simpatizantes, que le pidieron fotos rumbo a la mesa electoral, lo que demoró una media hora su llegada a la mesa de votación.

Al ser consultada sobre su camino político post elecciones, en caso de no ganar, Bullrich contestó: "Voy a ser presidenta, ¿cómo me voy a retirar?". La candidata aseguró que desde su espacio "siempre traemos tranquilidad".

La candidata y ex presidenta del PRO contó que habló tanto con el ex presidente Mauricio Macri como con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el día de hoy y se espera que más tarde se reúnan en el bunker en Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales. "Me imagino bien, me imagino mañana festejando", cerró diciendo a la prensa que la esperó a la salida de la Sociedad Rural Argentina.

En las PASO, Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), se impuso con el 30,04%; segundo quedó Juntos por el Cambio (JxC), con Patricia Bullrich como candidata y con el 28,27%, y tercero se ubicó Unión por la Patria, con Sergio Massa como vencedor de la interna y con el 27,27%. Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, superaron las PASO y competirán en octubre.