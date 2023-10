Jubilados de Esquel realzaron una presentación en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (SSyS) por el reclamo del pago de las guardias a los jubilados que han trabajado en la Salud Pública.

"El instituto se ha negado sistemáticamente a liquidar el incremento de las horas guardias por el cual ya se hizo los aportes correspondientes por parte de los jubilados y las contribuciones patronales, y se ha visto disminuido el salario real de los jubilados de salud que está en estas condiciones" , sostuvo uno de los jubilados.

Debido a la falta de respuestas concretas al reclamo, los jubilados realizaron una presentación en función de la Ley de Acceso a la Información Pública para solicitar todo tipo de documentación sobre el tema. "Si no nos contestan, entraríamos en un litigio en donde habría consecuencias administrativas y judiciales", advirtieron.

Por el reclamo, se realizó una junta de firmas para exigir respuestas acerca de la resolución que tomó el ISSyS sobre el tema.

"Estamos a 9 meses no solo sin cobrar y sin saber cuál es la resolución que tomo el Directorio sobre el tema, no sabemos si otorgó o no la movilidad. Por eso estamos pidiendo que se exprese por escrito este reclamo", indicaron.