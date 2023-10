La presidenta del Comité Radical de Esquel, María Eugenia Estefanía, dialogó con Red43 para dar su punto de vista sobre el panorama eleccionario nacional de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

En primer término, se refirió a la reunión que mantuvo el Comité Radical, de la que participaron representantes de la mesa y afiliados para ver cómo se procederá a partir de los resultados del pasado domingo: "El partido a nivel nacional se ha expresado y decidimos que seguiremos la misma línea, dando la libertad de elegir a cada uno bajo sus propias convicciones. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos hacia adentro".

Seguidamente, detalló que hay una fuerte crisis en Cambiemos; que se viven momentos decisivos y que hay que ser prudentes: "hay que ser responsables, con la convicción y claridad de saber que ninguno de estos dos candidatos representa nuestro ideal de país o de gobierno. Lo que si tenemos que hacer es fortalecernos para ser una fuerte oposición".

"El radicalismo afronta una encrucijada. La posición de nuestras autoridades a nivel nacional son claras. Nos encontramos con un resultado que no esperábamos. No nos representa ni Milei ni Massa. Más de uno sabe que históricamente hemos tenido más cercanía con el peronismo; hemos construido un país con educación y salud pública defendiendo los derechos; pero somos conscientes también de que Massa representa al gobierno actual, con una crisis económica sin precedentes y un mal manejo en lo institucional. Recordamos los momentos en pandemia, con decisiones autoritarias a través de decretos, mientras nuestros amigos o familiares se encontraban en hospitales"

Luego, aseguró que la "alianza" entre Bullrich y Milei llamó la atención "pero no nos sorprende": "Contrariamente a lo que somos en el radicalismo, el PRO no tiene la misma característica de ser orgánico. Sorprendió la rapidez con la que se manifestaron; esperaba una reunión de Cambiemos y no la hubo; son decisiones que afectan".

"El radicalismo deberá reconstruirse y mantenerse firme frente a un posible gobierno de Massa o Milei; lo que se avecina no va a ser afín"

Además subrayó que los resultados de las elecciones son consecuencias: "los resultados ya están; ahora hay que replantearse el lugar que ocupará el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, si sigue en pie esa coalición y fortalecer el partido como oposición en el gobierno nacional".

A modo de análisis personal, indicó que "faltó un ida y vuelta entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta para que haya un acompañamiento a cualquiera de las dos figuras. La interna que se produjo fue demasiado dura; y desde allí, Patricia tuvo serias dificultades al quedar como candidata. Hay una ruptura que no terminó de sanarse".