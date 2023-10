A casi dos semanas de la trágica muerte de cuatro soldados del Ejército de San Martín de los Andes, tras la caída de un camión por un barranco, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer los resultados del informe pericial. La investigación avanza con una hipótesis que deposita la principal responsabilidad en la conductora del vehículo ya que no se advirtieron fallas mecánicas.

En diálogo con LU5, la fiscal Inés Gerez detalló que del informe surge que "los líquidos hidráulicos estaban bien, no había fugas". En tanto, se advirtió "una diferencia de registro de frenos", pero Gerez aclaró que "la falla no incidió ni fue la causal". Y subrayó: "El camión tenía una posibilidad de freno buena".

Respecto a la velocidad, el camión circulaba a 42.7 kilómetros por hora en la ruta provincial 62, y cayó unos 10 metros. "No es mucho, pero si uno ve la zona en la que fue el accidente, un camión de esa magnitud va rápido", marcó Gerez, quien luego confirmó que avanzan en "la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora".

La fiscal dijo, además, que los testimonios que recabaron hasta el momento "dan cuenta de una maniobra de sobrepaso a un vehículo que venía adelante, y ahí empieza a perder el control". Y sumó: "Estamos tratando de acreditar los dichos, pero todo indicaría que, si el camión hubiera sido manejado de la forma en que debe manejarse, este hecho no hubiera sucedido".

Gerez dijo, además, que el Ejército "no queda deslindado totalmente de responsabilidades" ya que también se está investigando el correcto cumplimiento de las funciones de algunos de sus integrantes. Por ejemplo, "si la persona que conducía cumplía con los requisitos" o "bajo qué circunstancias se la dejó manejar".

Actualmente, dos soldados continúan internados con estado reservado. Uno fue trasladado al Hospital Militar de Buenos Aires, mientras otro continúa en el hospital Castro Rendón de Neuquén. La conductora se encuentra internada con asistencia psicológica desde el momento del hecho.



Fernando Burlando se suma a la causa

Tras el vuelco del camión, el jueves 21 de septiembre, cuatro personas murieron y 18 fueron derivadas a los centros de asistencia más cercanos. Las víctimas fatales del accidente fueron el Cabo Primero Cristian González, el Cabo Martín Román, el Soldado Voluntario Oscar Morales y la Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillan.

El pasado lunes, los familiares de dos de los cuatro soldados fallecidos en el accidente confirmaron que van a iniciar acciones legales contra la fuerza de seguridad y contarán con la representación letrada del mediático abogado Fernando Burlando.

"Finalmente el doctor Burlando nos autorizó a confirmar que él va a representar a la familia Morales y a la familia Román de Salta", dijo Andrés Gutiérrez, el tío de Oscar Morales, uno de los soldados que murieron en el grave accidente.

El hombre aclaró que la conductora del camión, también integrante del Ejército, no es culpable. "No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos", aseveró.

