En el paraíso del paraje de Los Cipreses, con los sonidos de las aves y animales de fondo durante todo el encuentro, ubicado a 25 kilómetros de Trevelin, encontramos una historia de vida que encarna la pasión por la familia, los valores arraigados en el campo y un emprendimiento que ha cobrado vida con amor y dedicación. La protagonista de esta historia es Mónica Araneda, quien junto a su familia ha creado "Apus Cabalgatas", un emprendimiento que desde el 2019 deja una huella profunda en los corazones de quienes lo han experimentado.

La infancia de Mónica en las cercanías de Tecka fue el punto de partida para su amor por los animales, en particular por los caballos. Sus recuerdos de la niñez están llenos de días en el campo, realizando tareas como cuidar animales, trabajar en la huerta, ordeñar vacas y más.

Fue su padre quien le transmitió esta pasión por los caballos y le enseñó a cuidarlos de una manera respetuosa, “él me inculcó este amor por los caballos y trabajar con los caballos, no trabajar de manera ‘ruda’ como se hacía antiguamente, sino tratar de estar con los animales de otra manera, que sea más terapéutico”, comenta. Mónica, la mayor de tres hermanos, compartió estas experiencias de trabajo en el campo con su familia, aprendiendo el valor del esfuerzo y la colaboración desde temprana edad.

A pesar de que en un momento de su adolescencia se alejó del campo, luego de unos años regresó a sus raíces y se desarrolló en Los Cipreses, donde se criaron sus hijos. Aquí, la familia encontró su hogar en una chacra de dos hectáreas, donde se dedican a la agricultura y al cuidado de los animales. Sus cuatro hijos crecieron inmersos en este entorno y aprendieron las responsabilidades del campo desde pequeños, salvo su hija mujer que es policía, los tres varones trabajan con ella.

La idea de "Apus Cabalgatas" comenzó a gestarse cuando la familia tenía varios caballos que solían utilizar para asistir a la fiesta de Trevelin. Mónica siempre había soñado con ofrecer cabalgatas, pero creía que necesitaba más recursos para llevar a cabo. Fue entonces cuando recibieron una propuesta del lodge Sendero para ofrecer cabalgatas a los visitantes que se quedaban en el lodge mientras los padres iban a pescar. La belleza natural de Los Cipreses y la posibilidad de ofrecer una experiencia única llevaron a la familia a embarcarse en esta aventura.

Con el apoyo de un crédito municipal, Mónica y su familia adquirieron más caballos, construyeron caballerizas y se prepararon para ofrecer cabalgatas. Pero detrás de cada paseo a caballo hay un arduo trabajo previo. Los caballos pasan seis meses en un campo abierto, alimentándose de manera natural. Luego, se les prepara para las cabalgatas, incluyendo la colocación de herraduras, cuidado de la salud y alimentación adecuada. La dedicación y el amor por los animales son fundamentales en este proceso.

La familia Araneda es un ejemplo claro de cómo la unión familiar puede ser un pilar crucial para el éxito de un emprendimiento. Mónica cuenta con tres hijos varones, dos de los cuales se encargan específicamente de las cabalgatas, mientras que el tercero está involucrado en otro emprendimiento llamado "Rústico Comidas y Café", un proyecto gastronómico que se avecina para expandir aún más sus horizontes.

El nombre "Apus Cabalgatas" tiene un significado especial. "Apus" representa los espíritus de la montaña en la cultura Inca, que cuidaban a los pobladores originarios, sus sembradíos y animales. La elección del nombre refleja la profunda conexión de la familia con la naturaleza y la montaña que los rodea.

La madre de Mónica, quien aún está presente en su vida, ha sido muy importante desde la pérdida de su padre a una edad temprana de 12 años. Su amor y apoyo incondicional han sido fundamentales en su vida. Pese a haber partido muy joven, tiene los mejores recuerdos de su padre, quien le inculcó el valor del trabajo y el esfuerzo por salir adelante.

“De mi papá los recuerdos que tengo son que era un hombre de mucho trabajo, era muy exigente, que cuando uno es chico eso no lo entiende, cree que eso no está bueno, pero gracias a él yo hoy soy lo que soy, con ganas de seguir adelante, de emprender y de poder trabajar, no para tener en demasía sino para vivir bien y aprovechar todo lo que tenemos, es de decir, los recursos que tenemos aprovecharlos en ese sentido, eso era mi papá. Le gustaba que estudiemos y que seamos alguien en la vida”.