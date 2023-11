Cada final de mandato la historia se repite en la Legislatura provincial. Y al parecer este no será la excepción. Los nombramientos de personas que cumplieron durante los cuatro años funciones políticas están a la orden del día. Y no hacen más que engrosar una cantidad de personal que ya resulta incómoda: hay empleados que se turnan para ir a trabajar porque no hay lugar en las oficinas. Esto no es nuevo y viene ocurriendo desde que se restauró la democracia. Con la intervención del sindicato que “negocia” los cargos.

Pretende un cupo y extorsiona a los diputados que en general y a través de los años, han cedido con tal de dejar a sus protegidos como planta permanente. La Legislatura no ha podido sesionar por esta causa en los últimos días. Una vez porque hubo retención de servicios de los empleados y otra porque, misteriosamente, la casa de las leyes se quedó sin agua. Y esto trajo reacciones de algunos diputados, los pocos que se animan a hacer declaraciones a la prensa.

Es el caso de la diputada de Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera quien sostuvo que “no existen motivos para no haber celebrado las sesiones previstas para la semana pasada, es deber de las autoridades convocar al recinto, algo que no sucedió” y dijo que “se atribuyó un conflicto gremial, que más que conflicto es una extorsión que planteó el Sindicato APEL para impulsar recategorizaciones e incorporación de personal, todo ello sin concurso como prevé el Convenio”.

La Legisladora consideró que “es una vergüenza y reviste suma gravedad lo que está sucediendo en el Poder Legislativo. Se reunió la Comisión Paritaria Permanente para acordar, a escondidas, los ingresos y los ascensos. No se me permitió participar cuando, por el hecho de ser diputada, soy una autoridad de la casa y no se me debe negar mi presencia en ninguna comisión o limitarme el acceso a la información” y se suma a ello que “además del atropello que esto significa me agredieron verbalmente al impedirme participar de la reunión”.

Aguilera subrayó que “son muchos los empleados disconformes con este desmanejo y lo manifiestan con justa razón porque se está avanzando en contra de la Ley. El Secretario General del Sindicato Ángel Sierra se cree el dueño del Poder Legislativo, recategorizando a su familia y negociando nuevos ingresos. Sin dudas, también tienen responsabilidad los diputados que permiten esto e incluso son parte del acuerdo”.

“Tal es la irregularidad que no pudimos acceder al acta paritaria ni a los documentos que hacen al acuerdo. Lo solicitamos inmediatamente invocando la ley de acceso a la información pública y aguardamos aún la respuesta en el plazo de ley” comentó Aguilera y anticipó que “existe la voluntad política, manifiesta por el Gobernador y el Vicegobernador, de no permitir estos acomodos de personal porque el Estado no es la trinchera y el refugio de nadie y Legislatura no es la estancia de un sindicalista y sus amigos”.

La diputada provincial criticó duramente al sindicalista: "Sierra impulsa el acomodar en cargos a familia, amigos y a la gente que le responde dentro de la organización gremial, dejando de lado a los empleados y anulando de esa manera la carrera administrativa", indicó.

Ante esta situación, señaló que el vicegobernador electo y próximo presidente de la Legislatura provincial, Gustavo Menna "está al tanto de la situación y coincide en que esto no puede continuar. No vamos a avalar este tipo de prácticas", expresó en declaraciones a los medios acreditados en la Legislatura.