En diálogo con Red43, el docente y referente radical, Horacio Quinteros, se expresó sobre el comunicado que difundieron los equipos directivos de los Institutos de Educación Superior Nº 809, Nº 818, Nº 804 y Nº 815.

"Me pareció inducir intencionalmente a optar por una de las opciones políticas y democráticas por sobre la otra. Considero que es una bajada de línea muy peligrosa entendiendo que ahí asisten diversidad de opiniones y expresiones, no solo desde lo político, sino desde todos los campos de formación", sostuvo.

"Me parece que romper con esa diversidad y unificar un criterio común o dar una bajada de línea ideológica de adoctrinamiento sobre los estudiantes y la comunidad es sumamente grave", advirtió.

Además, el docente señaló que defiende la Educación Pública y le parece "grave" que desde las instituciones educativas se promueva esta postura.

"Me parece que hay una gravedad importante desde lo institucional porque se desconocen los marcos legales de la Ley Nacional de Educación, que está garantizada en la Constitución. La Educación Pública no está en riesgo", sostuvo.

En relación a este punto, sostuvo que la Educación Pública está garantizada por la Constitución Nacional, por lo que es "muy difícil que en el futuro pueda conseguirse una mayoría que cercene este derecho universal que tiene el país hace 200 años.

"Constitucionalmente no hay manera, porque necesitarías una mayoría muy especial para derogar una Ley de estas características", sostuvo.

"Si hay algo que ha garantizado la Educación Pública es la convivencia de todas las expresiones y me parece que en este caso no se está garantizando esta posibilidad porque seguramente hay personas que no opinan igual, pero no se animan tampoco expresarlo por razones obvias que podrían ocurrir al exponer una opinión", destacó.