Sergio Massa cerró este jueves su campaña rumbo al balotaje con Javier Milei con un encuentro “mano a mano” con alumnos del Colegio Carlos Pellegrini, en un formato de cercanía, como el que ya utilizó para clausurar la etapa previa a las elecciones generales de octubre. En esa oportunidad fue en una fábrica ubicada en el Parque Industrial de Pilar. Al igual que en esa ocasión, en esta no hubo políticos, ni se permitió el acceso de la prensa. El formato marcó un quiebre con los tradicionales actos peronistas.

En línea con esos encuentros, sugeridos por su asesor, el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, Massa también se reunió en las últimas horas con Magdalena, una mujer de 104 años, que siempre votó al peronismo y que en las PASO no había podido hacerlo porque a los 103 las personas son removidas del padrón. Una vez corregido el tema, la mujer pudo votar en las generales y lo hará nuevamente este domingo.

“Descrean de las cosas que se plantean desde la destrucción y el odio”, dijo Massa dirigiéndose a los alumnos, desde un escenario en el patio de la escuela. Allí también reivindicó la “educación pública, gratuita y de calidad”. En ambas referencias buscó contrastar con Milei, el candidato de La Libertad Avanza con el que disputará la presidencia de la Nación el próximo domingo.

El cierre de campaña que eligió el equipo de Unión por la Patria (UP) fue distinto a los caracterizados por el clásico folklore de la militancia peronista, en los que se destacan la presencia de referentes del espacio y los discursos encendidos. La presencia del candidato oficialista con jóvenes del Pellegrini, donde fue recibido al grito de “Massa presidente”, se dio en el marco de una puja doble: por un lado, el denominado “voto joven”, con el que el libertario le quitó una parte del electorado al peronismo; y por otro la pulseada por la educación pública. Se trata de una de las banderas con las que el oficialismo confrontó con la propuesta de los “vouchers” para el sector.

“El mayor sueño, la mayor utopía es defender la igualdad de oportunidades”, dijo Massa frente a los alumnos. Y ahondó: “No es cierto que uno nace condicionado al lugar donde nace”.

Poco después dijo, en clave de captar a los desencantados, principal foco de los últimos esfuerzos de campaña: “tenemos que generar todas las condiciones para tener la libertad de poder trabajar de lo que quieren; la libertad de poder tener su casa, su lote, a partir de un Estado que active política; la libertad de poder elegir en la universidad que van a estudiar sin que nadie le ponga precio a lo que ustedes van a estudiar”, en obvia alusión a las propuestas libertarias.

“Es parte de los sueños que tenemos que construir desde el 10 de diciembre. Después del domingo, sea cual sea el resultado, porque uno puede ganar o perder una elección, les habrá pasado en el centro de estudiantes, yo perdí un montón de elecciones, si quieren les cuento. Pero la verdad es que lo que no pueden perder es la convicción que tienen del país que quieren vivir”. Y completó: “Si me dan la responsabilidad de gobernar desde el 10 de diciembre les pido que toda esta energía, esta pasión, la pongamos en transformar definidamente la Argentina”.

Poco después agregó “quiero pedirles que cuando vean que hago algo bien me lo señalen, pero que cuando vean que hago algo mal o que no cumplo con algo me lo griten, se hagan valer, sentir”, una frase que supo repetir Alberto Fernández. Para luego decir: “El desafío más importante que tenemos, y tengo yo personalmente, es que frente a tanta anti política los argentinos vuelvan a creer. Es la montaña más grande que tenemos que cruzar, no se cruza solamente ganando una elección, la recuperación de la confianza, la del abrazo permanente, se cruza si cumplimos cada uno de los compromisos que hicimos en campaña”.

Massa llegó al colegio Pellegrini, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, en Barrio Norte, desde el almuerzo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Alvear Palace Hotel, en el que expuso sus principales ideas de cara al gobierno que encabezará desde el 10 de diciembre si el domingo gana el balotaje.

