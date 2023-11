De acuerdo a información publicada por el diario paraguayo ABC, la Mesa Intersectorial de Competitividad Bananera (Menicob) y la Cámara Paraguaya de Banan y Piña (Capabap) tomaron finalmente la decisión de dejar de enviar bananas a la Argentina, ante una deuda acumulada que ronda los 10 millones de dólares. La misma decisión tomaron los productores bolivianos

En declaraciones a la prensa, Hugo Franco, representante de Menicob, indicó que la acción se realiza en forma coordinada con productores y exportadores bolivianos, quienes también poseen deudas con este país, por una cifra que la semana pasada alcanzaba los 12 millones de dólares.

Desde Capabap, su vicepresidente Oscar Peña Paniagua explicó que los pagos llegaron a alcanzar plazos de hasta 180 días, lo que complicó a la cadena que opera sobre un producto perecedero. Además, esa producción es realizada principalmente por aquellos segmentos de menor poder adquisitivo, por lo que resulta un golpe duro.

Paniagua añadió que dado que la deuda se fija en dólares, los problemas llegan cuando los importadores argentinos depositan en sus cuentas pesos y solicitan la autorización del Banco Central, que en muchos casos no autoriza las operaciones.

“El banco no es el proveedor argentino, no es el importador argentino. El importador necesita cancelar la deuda porque el costo se va cada semana más arriba”, indicó el empresario. La Argentina importa el 85 por ciento del consumo de bananas en el país. Los productores de Paraguaya protestaron frente a la Embajada Argentina donde regalaron cientos de kilos de la fruta. “·Asi no podemos seguir hay 22 mil puestos de trabajo en juego. Y muchas familias que viven de esto”.