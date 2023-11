El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con Red43 sobre el pedido de ampliación presupuestaria solicitado en las últimas horas.

En principio destacó que la solicitud tiene que ver con la inflación que se está sufriendo en el país (mas de 140% anual): "Hay partidas que han quedado sobre ejecutadas antes de fin de año; hay que realizar varias compensaciones de partidas y lo que estamos haciendo nosotros es solicitar al Concejo Deliberante esas autorizaciones. Algunas se pueden hacer desde Hacienda, otras con autorizaciones especiales. Hasta ahora nunca habíamos necesitado; estábamos ante índices de inflación mucho menor a las de ahora".

En esta línea, el mandatario municipal remarcó que se informa al HCD que el presupuesto estaba en poco más de 4 mil millones de pesos, pero que se lleva más de 5.500 millones y se estima que se llegue a los 6 mil.

"Esta ampliación implica rearmar el presupuesto de acuerdo a la realidad inflacionaria. No es como otros casos que implican endeudamiento. Nosotros estamos pensando esto para ajustar el presupuesto. Cuando se aprobó, se estimaba una inflación de entre el 60% y 70%; de hecho los inmobiliarios y los municipales rondaron el 70% en tres cuotas. La realidad es que hoy, la inflación es del 140%; lo que se presupuestó hace un año, quedó desajustado y desactualizado; queremos reordenar esto"

Este reordenamiento, consiste en compensar las partidas en base a los ingresos mayores que hubo. En este sentido, Ongarato detalló que ya mantuvo conversaciones con el presidente del Concejo Deliberante y otros ediles. También, dejó en claro que la Secretaria de Hacienda y su equipo, están a disposición para explicar a los concejales las dudas que surjan.

"Nosotros no hemos necesitado la ampliación, pero en este momento comparamos los ingresos que hubo en octubre de 2019, que eran 1050 millones y hoy estamos en 5 mil millones de pesos"

Seguidamente, remarcó que se ha hecho una racionalidad muy grande en el costo de la municipalidad y utilizando el Fondo Anticíclico: "la municipalidad no se está endeudando para llegar a fin de año; no está recibiendo aportes de Provincia pese a que lo hemos solicitado, y lógicamente no podemos hacer emisión monetaria para pagar deudas. Estamos haciendo todo por esfuerzo propio de la municipalidad.

Por último, dijo que el gran problema de la municipalidad y de todos los argentinos ha sido la inflación; "se dispara y no fue acompañada con el aumento de los ingresos. Los gastos aumentaron un 140% desde el año pasado, cuando los ingresos municipales fueron del 70%".