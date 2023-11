La fiscal María Bottini ha destapado un escandaloso caso de abusos en la Universidad de la Patagonia, involucrando al profesor Ferrari. La denuncia, inicialmente presentada por una estudiante en agosto del año pasado, ha desvelado un patrón de abusos sexuales en grado de tentativa, respaldado por testimonios y pruebas obtenidas tras un allanamiento en la residencia de Ferrari.

El modus operandi del profesor incluía mensajes y propuestas sexuales a alumnas, sugiriendo que su aceptación mejoraría sus vidas académicas. Muchas estudiantes se sintieron atrapadas, ya que las denuncias caían en oídos sordos en la administración y el centro de estudiantes, dejando un Ferrari intocable, siendo que “esto era un secreto a voces, porque mucha gente tenía conocimiento de esto, incluso profesores y profesoras tenían conocimiento de esto”, comenta Bottini.

“Si aceptaban, él las podía ayudar, podían viajar, podían hacer viajes con él, él les podía alquilar un departamento, como propuestas de contenido sexual, dando a entender que si aceptaban él las podía ayudar y que iba a ser todo un poco más fácil en la universidad”.

Además de su rol en la universidad, Ferrari ocupaba un cargo en la Oficina Anticorrupción del Estado Provincial. La investigación revela su destitución tras denuncias, aunque se enfrentó a resistencia legal.

El caso enfrenta un nuevo giro al solicitar la defensa que pase a la Justicia Federal. La Fiscalía espera definiciones y teme una estrategia dilatoria que prolonga la justicia para las víctimas. La situación se complica y la demora podría afectar la búsqueda de la verdad.

“Se dilata en el tiempo. Y siempre el paso del tiempo en este tipo de casos, hay una frase muy conocida por los abogados que dice “el tiempo que pasa, la verdad que huye”, entonces el paso del tiempo a los fiscales no nos conviene”.

La Fiscal Bottini destaca que este caso ejemplifica la lucha contra la violencia de género, aunque la posible transferencia a la Justicia Federal podría generar retrasos y consecuencias no deseadas. La comunidad de Esquel sigue de cerca este caso, ansiosa por justicia y cambios en el sistema, concluye: