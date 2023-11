El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este jueves por la tarde del balance de gestión del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación a cargo del ministro Gustavo Aguilera, que tuvo lugar esta tarde en el Auditorio “Héroes de Malvinas” del Ministerio de Educación y que contó con la participación de integrantes del gabinete provincial junto a invitados especiales.

Tras la exposición del ministro, desglosada en los ítems Educación, Seguridad, Cultura, Deporte y Turismo; Infraestructura portuaria, Obras municipales, Servicios públicos, Vialidad Provincial y Ejecución presupuestaria, el mandatario aseguró que “es inevitable mirar un poco para atrás y recordar ese febrero del 2018, cuando hicimos un relevamiento de lo que había respecto a las deudas públicas en materia de infraestructura a proveedores y también teníamos una gran cantidad de obras paradas. Debíamos a los proveedores 3.800 millones de pesos, teníamos una baja importante del barril de petróleo. Teníamos los vencimientos de los BOCADE y demás deudas en moneda extranjera. Era un panorama muy complicado y no bajamos los brazos”.

“Lo primero que hicimos fue sentar absolutamente a todos los actores, empresas y gremios y explicar la situación real y ahí empezamos a conversar. Y yo les decía, quédense tranquilos, que las deudas se borran, vamos a continuar con las obras paradas y vamos a hacer más y es así que hoy, las deudas flotantes, que es la deuda corriente que tenemos con proveedores, es de alrededor de 200 millones, prácticamente nada, para un estado”, sostuvo el mandatario provincial.

“En cada una de las áreas hay un ordenamiento. Hay un saneamiento, luego un ordenamiento, y hay una continuidad de proyectos para que la gestión que venga pueda seguir ejecutándola conforme a su forma, a sus métodos y demás. Pero van a encontrar un estado ordenado desde lo económico, lo financiero, la estructura y las deudas”, detalló el Gobernador.

Agradecimiento a las y los trabajadores

“Se ha trabajado durante el día a día y más allá de todos sinsabores, fue impecable. Yo me siento muy satisfecho con este equipo de gobierno, porque esto se logra con mucho esfuerzo y sacrificio” y resaltó el trabajo del resto de los empleados señalando que “hay muchas personas detrás que hacen posible que esta tarea se pueda visibilizar, personal del Estado, de los gremios y sectores privados. Esto es un gobierno que no es de una persona, más allá que el poder ejecutivo sea unipersonal. Es un gobierno que se conforma con muchas voluntades y ganas de trabajar”, celebró el mandatario provincial en su discurso, que fue transmitido a través de Canal 7 – la Televisión Pública del Chubut.

“Cuando logramos esa sinergia, esa unidad política, laboral, empresarial, pudimos trabajar de una manera que hoy tenemos estos resultados que para algunos que se quedan en el día a día no pueden ver. Por eso es una lástima que no hayan podido estar los señores diputados porque tienen proyectos todavía que sacar. Y son los diputados los que muchos ponen de una banca y se ponen a criticar para poder visibilizarse y no hacen más que dedicarse a eso cuando deben estar trabajando como, por ejemplo, con la soberanía energética”.

Más desarrollo

En el discurso, el gobernador Arcioni anunció que “hay una noticia linda porque la semana que viene estaremos firmando el convenio de interconectado del gasoducto General San Martín con el Cordillerano, que ya tenemos la financiación y esperamos poder llamar a licitación de forma urgente para que el año que viene la cordillera pueda tener el suministro de gas”.

Continuando, expresó que “dejamos las bases para que quien venga con la impronta que quiera continúe con estos proyectos y obras. Empecemos a tomar en serio los servicios públicos que tiene la provincia porque eso trae desarrollo, futuro, esperanza y trabajo digno y tenemos que trabajar seriamente, sin confrontaciones, sin grietas, y poner cada uno su granito de arena para que todos podamos vivir en la provincia que lo merecemos”

Obras

El informe, que expone que la actual gestión de Gobierno construyó 36 viviendas tuteladas, también presenta la edificación de 72 viviendas sociales, la firma de 274 convenios y la ejecución de 60.000 metros lineales de cordones cuneta.

Energía eléctrica, agua y gas

Asimismo, se realizaron inversiones superiores a los $ 5.500.000.000 en obras de agua y $ 69.600.000 en obras de gas para el territorio. El sistema de energía eléctrica provincial también fue un eje desarrollado, donde se presentaron cuatro obras ejecutadas, tres en ejecución y tres proyectadas a licitar con una inversión total prevista a diciembre de $ 57.410.717.718.

Inversión turística, deportiva y cultural

La presentación del balance de gestión del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación también contempló las áreas de Cultura, Deportes y Turismo, con 23 obras de construcción, refacción y ampliación que demandaron una inversión total de $ 1.047.715.180 -principalmente en la construcción del Gimnasio Municipal N° 2 de Rawson; la restauración y ampliación del Museo de Ciencias Naturales y Oceanográfico de Puerto Madryn, la refacción e infraestructura turística de las ANP Piedra Parada y Los Altares y el puesto de control en acceso de Península Valdés-.