Milei destacó el contundente respaldo de los argentinos a un cambio radical en la dirección del país. "Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno", afirmó. El presidente subrayó que se enterraron décadas de fracasos, peleas y disputas inútiles que solo llevaron a la ruina al amado país.

Herencia de fracaso y ajuste inevitable

El mandatario no escatimó en críticas al modelo económico del pasado, describiéndolo como generador de pobreza, estancamiento y miseria. Adelantó que, a pesar de no desearlo, deberán tomarse decisiones difíciles en las próximas semanas para superar la herencia recibida. "Sera difícil, pero la vamos a lograr", aseguró con determinación.

La realidad económica

Milei lanzó una advertencia clara sobre la crítica situación financiera heredada, señalando que ningún gobierno ha recibido una herencia peor. Describió los déficits gemelos y la inflación descontrolada como problemas que requieren soluciones inmediatas. Enfatizó que el ajuste fiscal caerá principalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.

Inflación y cepo cambiario

El presidente lamentó la inflación descontrolada, la cual, según sus palabras, será su "máxima prioridad" erradicar para evitar una catástrofe que elevaría los índices de pobreza e indigencia. También abordó el cepo cambiario, otra herencia que deberá enfrentar su gobierno.

Narcotráfico y seguridad

Milei no dejó de lado la situación de inseguridad en el país, señalando que el narcotráfico se apoderó de las calles y las fuerzas de seguridad fueron humilladas. Prometió un cambio en la lucha contra el crimen y aseguró que se acabó con el laxo accionar ante los delincuentes.

Emergencia y acciones inmediatas

En un llamado urgente a la acción, Milei declaró que la situación es crítica y de emergencia, dejando claro que no hay tiempo para discusiones estériles. "No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas, pero no nos han dejado opción", afirmó. Concluyó reiterando que, a pesar de las dificultades, lograrán la reconstrucción de Argentina.