Por Lelia Castro

Diego Hernán Decara, de 49 años, nació en 1974 en José C. Paz, Buenos Aires. Su vida ha sido una travesía desde la gran ciudad hasta la serenidad de Esquel, donde encontró su hogar a los 13 años. Hijo de militar, Diego destaca la influencia positiva de sus padres, especialmente de su padre, cuya carrera militar marcó su infancia.

“A mi padre lo disfruté mucho, siempre en guarniciones militares, siempre en Campo de Mayo en Buenos Aires. Acá en vivimos en el barrio militar, siempre en ese ambiente. Para mí una gran persona, que gracias a Dios nadie habla mal de él, fue un buen ejemplo para nosotros, así que tengo los mejores recuerdos”.

La mudanza a Esquel fue un cambio impactante, pero la belleza natural del lugar conquistó su corazón. Diego recuerda con cariño a su padre José Oscar Decara, quien falleció en 2009, y a su madre, Graciela, una presencia constante en su vida. A pesar de los desafíos, Diego formó una familia, criando a sus cuatro hijos Nazarena, Tobías, Martina y Alma, con el mismo compromiso que le inculcaron sus padres.

Su trayectoria en la Banda Militar Islas Malvinas abarcó 28 años, una experiencia que describe con anécdotas y gratos recuerdos. El reciente retiro marca el comienzo de una nueva etapa, llena de música y baile, sus pasiones fundamentales.

Su despedida fue en un emotivo acto en la ciudad de Trevelin, donde ofició de director, “fue como un regalo, poder despedirme y hacer mi última presentación de esa manera y hacerme cargo. Estar de ese lado, porque siempre estuve del otros lado, como músico. Por ese lado es una gran responsabilidad, una sensación muy linda para un músico estar en ese puesto, es muy importante y no es nada fácil”, comenta.

“El Himno Nacional Argentino es la identidad personal y general de todos los argentinos, es una canción que llena el alma. Yo creo que ustedes desde afuera cuando escuchan la banda y el Himno Nacional les debe provocar un montón de cosas, pero tocarla tiene otra sensación, es muy lindo, yo siempre lo tocaba con el redoblante y son notas musicales con mucha grandeza, una sonoridad, un sonido musical que la verdad que es muy fuerte, muy lindo”.

Diego equilibró su carrera militar con la crianza de sus hijos, incluso tras su divorcio. Aunque admite que el retiro le genera sentimientos encontrados, anticipa disfrutar plenamente de su nueva vida. Además de la música, revela su amor por el baile, especialmente el tango, que aprendió desde joven y sigue enseñando en la actualidad.

Destaca el valor universal de la música y el baile, invitando a todos a sumarse a estas actividades con amor y dedicación. Su mensaje es claro: la música y el baile son compañeros que enriquecen nuestras vidas, brindando alegría y conexión social.

Con una carrera musical diversa, desde la Banda Militar hasta grupos de rock & roll y tango, Diego agradece su tiempo en las Fuerzas Armadas y mira hacia el futuro con entusiasmo, comprometido a seguir contribuyendo al bienestar de Esquel a través de la música y el baile.

Diego Hernán Decara nos invita a un viaje a través de los acordes de su vida, una melodía que resuena entre las montañas de Esquel y el bullicio de Buenos Aires. Su historia es un testimonio de pasión, dedicación y la poderosa conexión que la música y el baile pueden crear en nuestras vidas.

“YO A PARTIR DE QUE ESTOY EMPEZANDO UNA NUEVA ETAPA, SI HAY ALGO QUE ABRACÉ FUERTE Y QUE ME AYUDÓ Y ME ACOMPAÑÓ DURANTE TODO ESTE TIEMPO FUE LA MÚSICA Y EL BAILE. LA MÚSICA PARA MÍ ES EL IDIOMA UNIVERSAL, YO INVITO A LOS JÓVENES Y A LOS GRANDES A QUE SE PUEDAN ACERCAR, QUE PUEDAN LLEGAR EN ALGÚN MOMENTO DE SUS VIDAS A TOCAR ALGÚN INSTRUMENTO O INTENTAR, TODO INSTRUMENTO QUE SE ELIJA O NO SE APRENDE, SE EDUCA. TODOS ESTAMOS EN CAPACIDAD DE TOCAR ALGÚN INSTRUMENTO, Y ES UNA MUY BUENA COMPAÑÍA, NO SOLAMENTE EN MOMENTOS DE ALEGRÍA, SI NO EN MOMENTOS DE TRISTEZA O DE SOLEDAD, ES UNA COMPAÑÍA QUE PARA MÍ FUE MARAVILLOSA”.