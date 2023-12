El ranking abarca una amplia gama de temas, desde acontecimientos destacados hasta figuras públicas, elecciones, series de televisión, películas, deportes, música y hasta tutoriales de bricolaje.

El ranking de eventos más buscados refleja la curiosidad y el interés de los argentinos en una variedad de temas. Desde la sorprendente presencia de "ChatGPT" en la primera posición hasta cuestiones internacionales como la "Guerra en Israel y Gaza" y eventos nacionales como las "PASO 2023".

La lista de personas más buscadas abarca desde celebridades locales como Silvina Luna y Huguito Flores hasta nombres internacionales como Mathew Perry y Margot Robbie.

La política, siempre un tema candente, ocupó un lugar destacado en las búsquedas de los argentinos. Desde consultas sobre "Dónde votar" hasta las "Propuestas de Javier Milei".

Las series de televisión y las películas también tuvieron su espacio en las búsquedas populares. Desde "Gran Hermano" y "The Last of Us" hasta "Rápido y Furioso" y "Guardianes de la Galaxia 3".

En el ámbito deportivo, eventos como "Boca vs. Fluminense" y "Mundial de Rugby" dominaron las búsquedas, mientras que en el mundo de la música, figuras como Taylor Swift y Luis Miguel encabezaron las consultas.

Las preguntas sobre "¿Qué?" y "¿Cómo?" revelan la búsqueda de respuestas e información práctica. Desde consultas sobre los BRICS hasta tutoriales sobre el "Cubo Rubik" y el "voto electrónico en CABA".

Finalmente, los tutoriales de bricolaje mostraron que los argentinos están interesados no solo en consumir contenido, sino también en crear.

Desde tutoriales de crochet hasta instrucciones para el "voto electrónico en CABA", la creatividad y el aprendizaje práctico ocuparon un lugar especial en las búsquedas del año.

El resumen de Google no solo refleja las tendencias de búsqueda, sino también la diversidad de intereses y la curiosidad de los argentinos en el ámbito digital.