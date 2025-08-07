Criollos Turismo desembarca en la Comarca Andina para desarrollar el turismo aventura

El empresario Alejandro Ciurlanti, uno de los titulares de la empresa Cleona, anunció la llegada a Esquel de la empresa "Criollos Turismo", con una propuesta de turismo aventura que busca aprovechar el interés del mercado brasilero en la región. La nueva empresa, con experiencia en El Calafate y Ushuaia, comenzará a ofrecer sus actividades a partir del 15 de septiembre.

Ciurlanti detalló que se trata de productos de medio día y de día completo, que se desarrollarán con vehículos Toyota carrozados, especialmente preparados para el tipo de terreno. "Trajimos estos vehículos, las Toyotas carrozadas, en primera etapa van a ser tres, ya llegó la primera, calculamos que en 15, 20 días más ya están llegando las otras dos". El empresario destacó que estas excursiones permitirán a los turistas acceder a lugares que no se han desarrollado turísticamente, mostrando "los paisajes tan lindos que tiene esta parte de la comarca".

La empresa ya ha logrado una venta "interesante", con más de 300 pasajeros con programas de tres y cuatro noches que llegarán a la región entre diciembre y enero por los aeropuertos de Esquel y Bariloche. Los servicios de "Criollos Turismo" se pueden adquirir a través de su página web, o por operadores turísticos.

Ciurlanti también recordó su participación en la empresa Cleona, que ofrece el safari lacustre al Alerzal Milenario, y una concesión en el Lago Kruger.



T.B