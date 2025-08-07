11°
Ezio Tracanna: La voz del ciudadano común, sin privilegios ni sueldo

El candidato peronista, médico de profesión, afirmó que en caso de ser electo seguirá trabajando en el hospital público.
Tras participar por primera vez en una lista interna del Partido Justicialista, Ezio Tracanna, médico pediatra y neurólogo de Esquel, se prepara para la campaña de octubre como candidato para el Consejo de la Magistratura. En un balance de la elección, señaló que el objetivo es “presentar un proyecto superador que devuelva la alegría a nuestra provincia, a nuestro municipio y también a nuestra nación”.

 

Tracanna, quien se definió como “un hijo de Esquel que trabaja en el hospital público, que defiende la salud pública”, explicó que, aunque la participación en las elecciones internas no fue la esperada, se mostró conforme. Además, indicó que de cara a octubre, la tarea será “seguir movilizando a los afiliados y al resto de la comunidad presentándoles un proyecto superador”.

 

Respecto al Consejo de la Magistratura, el candidato destacó que es un cargo "ad honorem", es decir, no es pago, y que en caso de ser electo, seguirá desempeñándose como médico en el Hospital Público. El Consejo, que sesiona una vez por mes, busca equilibrar la balanza en el Poder Judicial, llevando "la voz de un ciudadano común, del sentido común", para que no sea una institución cerrada.

 

Finalmente, Tracanna analizó la boleta única como una buena herramienta que "ayuda a democratizar", pero remarcó que se necesita una "formación entre todos para que el voto este sea efectivo y representativo".

T.B

 

