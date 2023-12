Matías Taccetta asumió la Intendencia de Esquel y después de brindar su primer discurso, se tomó unos minutos para dialogar en exclusiva con Red43. En primer lugar, resaltó que fue una jornada "muy emocionante porque no pasa todos los días y no le pasa a todo el mundo llegar a ser intendente".

Agregó que al igual que le ocurrió cuando se convirtió en diputado "uno se acuerda de muchas cosas": "Es un camino largo, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio y compromiso". "La ciudad no es el municipio, la ciudad somos todos los vecinos y las instituciones que tienen que ser oídos", señaló el jefe de Estado municipal.

"Lo dije en campaña y cuando era funcionario, que tenía las puertas abiertas de mi oficina, pasaban desde el que menos tiene hasta el que más tiene, todos con la misma importancia", planteó el contador. Dejó en claro que en esta línea irá su gestión: "Tener un gobierno de cercanía y un intendente que camine las calles, que esté continuamente con los vecinos. Hay que decir que sí cuando se puede y que no cuando no se puede. No hay mentirle a la gente".

Taccetta consideró que existe "mucha expectativa" a nivel provincial, nacional y municipal por "un verdadero cambio": "Los cambios se logran con esfuerzo y trabajo, eso predico a mi equipo de colaboradores, no solamente los funcionarios sino también los empleados". Realzó que los trabajadores "como servidores públicos son lo más importante, yo me considero un empleado municipal que llega a ser intendente. No hay que olvidarse nunca de donde viene uno".

Asimismo, dijo que "los objetivos son muchos": "Lo primero que haré es tener una charla larga con los funcionarios. Voy a tener un gabinete ampliado con todos los directores y cada uno de los empleados que son importantes de cada área". "Yo trabajo por objetivos, necesito saber qué se está haciendo, hacia donde vamos y que la gente también lo sepa", enfatizó.

Al respecto, sostuvo: "Hubiese sido más fácil tener un gabinete lleno de amigos y no es así, hay gente que la conocí en los últimos meses porque tenían un proyecto de ciudad. Vamos a acompañar a cada uno de ellos para que lo haga posible".

En línea con la idea de "gobierno abierto", sostuvo que pretenden que el vecino "sepa todo, no hay que esconder nada, ni las cosas buenas ni las malas". "Nosotros somos meros administradores de fondos públicos y políticos que llevan adelante un liderazgo para la ciudad", puntualizó el mandatario.

Por todo esto, expresó: "Uno cuando es intendente tiene que defender a muerte los intereses de los vecinos, para que haya salud, trabajo, educación, estar en todos los temas. No solamente los de incumbencia municipal, sino liderar el crecimiento de esta hermosa ciudad".