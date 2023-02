El tema es así. “Cachano” Barría controla que esté todo listo. Que cada atleta esté con su número. Que el arco de largada y de llegada estén inflados. Que los puestos de agua estén en su lugar.

Cachano se interioriza de qué el remolque esté colocado para el armado del podio y el reloj puesto “en cero” para el arranque de la competencia.

Que las motos y las bicicletas acompañen a los primeros. Que “el Colo” Martínez relate la competencia. Todo está listo para la gran carrera rumbo al Paraíso.

“Cachano” Barría mira todo, para que todo esté en orden. Lo ve desde lejos a “Coco” Muñoz y a Rodrigo Roberts. Saluda a las escuelas de atletismos que vinieron de afuera.

Sigue controlando que todo esté bien. Los trofeos para entregar y el plasma para sortear. Observa las banderas de publicidad que las mismas están en orden y todas visible.

Pero falta algo. “Cachano” mira y mira para todos lados. Entró en desesperación. Falta algo. Y ahí lo vio, se queda tranquilo. Respira hondo. Todo listo para la largada.

“Cachano” Barría necesitaba verlo a Jorge Forti, “al padre de todos los atletas”. Al querido por todos. Infaltable en cada prueba de atletismo.

Si no está Jorge, no se puede largar. Es como si no hubiera una pelota en la cancha… no se podría jugar al fútbol.

“Ahora si podemos largar. Si está Jorge, podemos largar”, exclamó Cachano Barría, el director del Medio Maratón al Paraíso, uno de los ideólogos de esta prueba emblemática.

Al Medio Maratón al Paraíso no lo hacen solo los mejores atletas, aquellos que lo hacen de una manera veloz para llegar primero a la meta.

Al Medio Maratón al Paraíso lo hace “Coco” Muñoz, Karina Neipán, Rodrigo Roberts, Vanshi Thomas y los que vienen muy atrás. Los que vienen rezagados. Los que vienen con la cara roja de cansancio pero lleno de felicidad.

Uno de ellos es Jorge Forti, quien ya superó los 70 años de vida y que es capaz que atarse las zapatillas, ponerse el número y, a su ritmo, enseñarnos a todos que todo es posible.

Es cierto que podría estar con sus nietos disfrutando del lago. Pero no. Sus hijos y sus nietos lo disfrutan viéndolo a él correr, joven y rozagante.

¿Cuánto tardará Jorge en cruzar la meta? Que importa eso. Lo importante es que todos los días sale a correr con un horizonte bien marcado, con la idea de llegar a la meta, al Paraíso.

Al lugar donde muchos llegaron y otros, por varios motivos o excusas, no lo intentaron aún.

Jorge Forti ya está anotado para los 21km. Solo se larga se larga la prueba si aparece él en la línea de partida.

El Medio Maratón al Paraíso se correrá el sábado 11 de febrero desde la Laguna Terraplén hasta la inmensidad del Parque Nacional Los Alerces.

Las inscripciones cierran en la medianoche del domingo 5 de febrero. No falta mucho y para colmo quedan pocos cupos.

Hay que apurarse. Porque se viene la gran fiesta del atletismo y nadie se puede quedar afuera.

El costo de inscripción para los 21km es de 4 mil pesos, en tanto quienes hagan la recreativa de 6km abonarán apenas 900 pesos.



DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GANADORES DE TODAS LAS CATEGORÍAS.

Los atletas podrán inscribirse escaneando un código QR. Habrá también importantes descuentos en residenciales, hoteles y cabañas para quienes corran esta competencia, como así también se sorteará un Smart TV para quienes participen en la prueba de los 21 km.

Señalemos que dieron a conocer los premios en dinero en efectivo que se entregará a los mejores de la clasificación general, tanto en varones como en mujeres, como así también (y esta es la gran novedad) se entregará dinero en efectivo a los ganadores de cada una de las categorías, como forma de reconocer a todos los atletas quienes hacen del Medio Maratón al Paraíso una verdadera fiesta.

Carlos “Cachano” Barría confirmó que los mejores cinco corredores, tanto de varones como de mujeres, en la clasificación general recibirán el siguiente monto en dinero en efectivo:

40 mil pesos para los ganadores; 30 mil pesos para quienes terminen en la segunda posición. Para quienes alcancen el tercer puesto embolsarán 20 mil pesos cada uno, en tanto quienes terminen en la cuarta ubicación se harán acreedores de 10 mil pesos y los quintos embolsarán 5 mil pesos.

La gran novedad para esta oportunidad es que los ganadores de cada una de las categorías, tanto de varones como de mujeres, embolsarán (además de sus trofeos) un monto de 5 mil pesos, haciendo la salvedad que quienes cobren el dinero en la tabla general, no lo harán como ganadores de su categoría.

Por otra parte, al igual que en la pasada edición, se sumará el Paraíso Kids, ya que al término de la carrera y antes de la entrega de premios se llevará a cabo las distintas carreras para los más chicos.

Aprovechando la tecnología, los corredores interesados podrán escanear el código QR que aparecen en los afiches o directamente incursionar los distintos link para la prueba.

HACER CLICK PARA LAS INSCRIPCIONES.

De no poder ingresar a través del código QR te damos los link para que puedas ingresar desde acá:

MEDIO MARATÓN AL PARAISO: INSCRIPCIONES PARA LA PRUEBA DE 21KM.

MEDIO MARATÓN AL PARAISO: INSCRIPCIONES PARA LA PRUEBA INTEGRACIÓN DE 6KM.