El sábado pasado se desencadenó un incendio en Laguna Larga, afectando a más de 1400 hectáreas y arrasando viviendas de la zona.

Patricia Brandt fue una de las damnificadas por el siniestro y, en diálogo con Red43, expresó su angustia ante la pérdida de su vivienda, destacando la falta de empatía de parte de las autoridades.

La vecina de Laguna Larga comentó que el incendio afectó su inmueble el domingo a la tarde y dijo: "Perdimos todo en un ratito. Mis ahorros y jubilación estaban puestos en mi vivienda".

"Perdí todo por alguien que va y prende fuego sin razón".

Asimismo, Brandt resaltó que ya han combatido tres incendios intencionales que afectaron la zona, pero en esta oportunidad no contaron con el apoyo de las autoridades. "En las primeras pudimos contener los incendios, pero esta vez no tuvimos apoyo de nadie", señaló.

"Una impotencia ver como se te quema todo, la tristeza infinita que tenemos porque era un lugar paradisiaco".

"Parece que hay conflictos entre Provincia y el PNLA porque no se ponían de acuerdo con la intervención. Si no existe coordinación vamos a perder todos los bosques", manifestó Brandt.

En este sentido, Patricia Brandt destacó la falta de empatía de parte de las autoridades ya que no han recibido ni un llamado para saber si necesitan algo. La gente que está a cargo de estos puestos importantes que sea gente idónea. No puedo creer que no puedan agarrar a la gente que prende fuego", concluyó.