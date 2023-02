La decisión de Ongarato de no ir por un nuevo periodo como intendente de la Municipalidad de Esquel parece irrevocable, más allá de alguna u otra encuesta que le hacen llegar, para tentar un posible tercer mandato.

Hasta la fecha y según sus declaraciones, el mandatario local da continuas señales de no estar pensando en la intendencia en este 2023, aun cuando fue uno de los impulsores de esta posibilidad para aquellos jefes comunales que -con dos periodos o más de gobierno- no podían tener aspiraciones en las próximas elecciones ya que por ley estaba vedado. Se modificó la norma por única vez y lo que no se podía ahora se puede.

Ongarato ha expresado su aspiración de continuar en política, pero desde otro lugar; desde hace mucho tiempo se refirió a la posibilidad de ir como diputado nacional. Parece será, definitivamente, su intención. El dialogo actual con Matías Taccetta -quien ya lanzó su candidatura- y su deseo de no competir con quien fuera funcionario de su gobierno, da cuenta que, si el radicalismo local quiere un representante puramente radical para el gobierno municipal, deberá definirse por otro candidato.

Es de destacar la insistencia del actual intendente de mantener la unidad de Cambiemos. Sabe que no es aconsejable romper la alianza; mucho menos en los tiempos que corren donde sin este tipo de acuerdos es difícil llegar al poder.

En cuanto a Taccetta su camino hacia el gobierno local no es improvisado ni decisión de última hora: viene juntando, hace mucho, voluntades de todos los espacios políticos y apartidarios conformando un Frente que, si bien puede estar dentro de la estructura del Pro por su alineación con Ignacio Torres -actual senador y candidato a gobernador de Chubut-, se define como una opción para Esquel centrada principalmente en las necesidades y demandas de la ciudad y su rol en la cordillera.

Taccetta también asegura que está trabajando en un proyecto que lo presentará en su momento donde están incluidas las demandas y aspiraciones vecinales, dejando ver que su paso por la gestión municipal en este gobierno y en el anterior, le han posibilitado conocer.

¿Vuelve Wengier al Concejo Deliberante?

En este armado político nada ni nadie ha quedado al azar. La posibilidad de la vuelta de Wengier al Concejo Deliberante se ha analizado y el nuevo periodo legislativo puede tener en funciones a quien fuera el concejal más votado de Cambiemos, en las pasadas elecciones.

Wengier ha mantenido con coherencia su apoyo a Taccetta de la misma forma que mantiene su rompimiento con la línea de trabajo o toma de decisiones de Ongarato, que lo hizo alejarse de su labor como presidente del Concejo Deliberante.

Así las cosas y aunque aún no está claro cómo definirán sus representantes aquellas fuerzas políticas con más de un aspirante, cuáles serán las alianzas, las fechas, etc, si hay dos políticos que parecen tener las cosas claras: Taccetta será candidato a intendente de Esquel y Ongarato aspira a un lugar, posiblemente diputado, en nación.

Así es hoy, febrero del 2023. Las conversaciones, aspiraciones, conveniencias partidarias y personales tienen mucho todavía por acomodar y llegar a consensos. Aún hay tiempo para que Taccetta vaya por fuera de Cambiemos y Ongarato forme parte de una interna radical. Todo es posible. Es política.