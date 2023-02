El artista Yhosva Montoya, campeón de La Voz Argentina, se presentó en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, en la localidad de El Maitén.

Durante todo el fin de semana, el pueblo se visitó de fiesta y recibió a más de 20 mil personas que pudieron disfrutar de los distintos números artísticos, bingos y actividades para toda la familia.

En diálogo con Red43, se mostró agradecido por su presente en el que a través de sus presentaciones, logró conocer otros lugares, como Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, entre otros, "conociendo otras culturas", como manifestó.

"La gente me recibe bien. Me da un cariño que no me lo voy a olvidar nunca. Eso es un incentivo para seguir haciendo las cosas; la gente se merece lo mejor"