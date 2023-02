- Por Carlos Guajardo -

La ciudad todavía no sale de su asombro. Un joven de 33 años estudiante de ingeniería fue asesinado de un balazo en la espalda mientras caminaba por la vereda de un barrio de Comodoro Rivadavia. Un hombre de 66 años, exmilitar, lo confundió con un ladrón y le disparó. Murió al instante. “Me siento mal, me equivoqué”, dijo Jorge Alberto Barberis autor del disparo durante la audiencia de detención en la cual la justicia decidió un mes de prisión preventiva.



Emiliano Ávila caminaba por la calle Alvear del barrio La Loma de la ciudad petrolera cuando de pronto el mencionado Barberis salió a la vereda y le disparó. Lo confundió con un delincuente que, aparentemente minutos antes había saltado por el techo de su casa.



El muchacho era un estudiante de ingeniería que el viernes volvía a su casa después de pasar un tiempo con amigos y compañeros de estudio. “Era un chico bárbaro, solo quería recibirse. Nadie entiende aún lo que pasó”, comentaron quienes participaron del velatorio de la víctima. Hasta el mismo intendente Juan Pablo Luque se pronunció: “Es incomprensible, destrozaron a una familia”, dijo.



En la autopsia se comprobó que el disparo de Barberis ingresó por la espalda de Ávila, a la altura del pecho ocasionándole la muerte por un shock hipovolémico. En tanto, el autor del disparó declaró durante la audiencia y dijo que “iba detrás de otra persona y me crucé con este chico. Me siento mal me equivoqué”, aseguró.



En tanto la fiscal Andrea Rubio dijo que realizaron entrevistas a familiares, allegados y vecinos y de manera complementaria revisaron cámaras de seguridad de la zona. Rubio dijo que “vimos que la víctima caminaba solo por el lugar y circunstancialmente recibió un disparo de arma de fuego. Luego logró correr pero 50 metros más adelante se desplomó y cayó muerto”. Se presume que el disparo se efectuó desde el techo de la vivienda donde minutos antes habría estado otro sujeto aparentemente con intenciones de robar. El dueño de la casa tomó la decisión de disparar a una persona que no tenía nada que ver con esa situación. La justicia aclaró que “el muchacho lamentablemente fallecido no tenía nada que ver con esta situación”.



La muerte de Emiliano ha causado una gran conmoción en Comodoro Rivadavia. Se trataba de un joven que estudiaba ingeniería civil y que tenía toda una vida por delante. “Son hechos que de verdad nos conmocionan por la forma en que este joven perdió la vida. Estaba cerca de recibirse de ingeniero y su vida termina de una manera cruel”, agregó Luque. Y dijo: “hechos como este nos golpean. Hay muchos que piensan que siendo violentos y teniendo esa violencia extrema vamos a lograr algo pero todo lo contrario, se terminó con una vida y destrozaron a toda una familia”. Los restos de Emiliano fueron inhumados el domingo en medio del dolor de sus familiares, amigos y vecinos. Ahora comienza la investigación para conocer a fondo los hechos. Aunque por la declaración del vecino que disparó está todo aclarado. Disparó por error y mató a un inocente.