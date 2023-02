- Por Carlos Guajardo -

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala difundió desde la Unidad 14 de Esquel donde se encuentra detenido a la espera de la extradición, un agresivo mensaje en el que, entre otras cosas, le exige al gobierno nacional que evite que lo envíen a Chile, reivindica la existencia de la RAM que algunos funcionarios negaron y dice sentirse avergonzado por haber sido detenido borracho. Jones Huala purga en Chile una condena de seis años por haber provocado un incendio y por el uso de armas.

“Devuelvan todo o sufrirán las consecuencias”, amenaza desde el audio que evidentemente grabó desde algún celular “filtrado” en la Unidad Penitenciaria Federal de la ciudad cordillerana. Red43 tuvo acceso a la misma en la que el autopercibido mapuche culpa de su mal momento al alcohol, “un veneno winca (blanco)”.

Además realizó un llamado a continuar la lucha por “la liberación del pueblo mapuche, en contra del capitalismo. Una lucha que incluye el enfrentamiento, el sabotaje y la explotación de los grandes capitales. En cuanto a su extradición se dirigió al presidente Alberto Fernández: “El gobierno tiene dos alternativas, mostrar que es lo mismo que la derecha o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables”, expresó. Jones Huala considera a los incendios como ”delitos políticos”.

“A toda la Nación mapuche y al público en general: en primer lugar, pedir disculpas a mi gente ya que me siento avergonzado de la forma en que fui detenido. Una falta grave a la autodisciplina. Uno de los principios orgánicos es combatir el alcohol, drogas y otros vicios, dentro de nuestro pueblo”, indicó al empezar su audio.

Y se lamentó: “Sin ser excusa, debido a una serie de problemas personales, en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el peor vicio del alcohol, lo cual me llevó a caer de una forma ridícula nuevamente en prisión”.

“Esto debe llevarnos a reflexionar más aún sobre el colonialismo y la enajenación para lograr revertirlo", siguió Jones Huala, analítico.

Para el líder preso, "dicho error no le quita el peso a la orgánica" de la RAM, "El error lo cometí yo como persona, todo lo construido y combatido no pierde su valor y tampoco me quita la condición de preso político mapuche”, siguió.

En este punto, Jones Huala, apuntó contra sus opositores dentro de la misma comunidad, develando un conflicto interior que no parece simple, y especuló con su futuro como autoridad política mapuche en la Patagonia. Finalmente reivindicó a la RAM y subrayó que “existe”, una respuesta a funcionarios de Gobierno que han negado que sea una organización real. Hay que recordar que en oportunidad de los incendios, el ministro Juan Cabandié dijo que “a RAM era una camioneta”.

“Queda en evidencia de que a pesar de nuestra pobreza nunca transé ni me vendí como lo hacen algunos disidentes que fueron parte de la organización y hoy gozan de impunidad”. Entonces Jones Huala explicó su decisión de no comer a modo de protesta. “La huelga de hambre no solo busca evitar la extradición, decisión final que toma el gobierno nacional así como el cese de la persecución política debido a que las causas en la Argentina son de este tipo sino también lograr redimirme frente a mi pueblo por error cometido y reposicionar las huelgas de hambre de manera seria, porque por diferentes causas han perdido legitimidad". En la última parte del audio pone en duda su continuidad como líder de la resistencia. “Solo el pueblo sabrá que pasará conmigo”, aseguró.