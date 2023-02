Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el costo la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 7,2% en enero. De esta manera, De este modo, las cifras que marcan la línea de la pobreza y de la indigencia superaron a la inflación del último mes, la cual se había ubicado en un 6%.

Asimismo también se registró un incremento del 7,2% en la canasta básica total, que incluye la comida y otros rubros como indumentaria y transporte, por lo que una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó percibir ingresos por $163.538 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

Ese mismo tipo de familia necesitó percibir $ 72.043 para no caer por debajo de la línea de la indigencia. Estos incrementos se ubicaron por encima del 6% que registró el índice de precios al consumidor de enero.

La CBA acumuló un incremento de 109,8% en los últimos 12 meses; mientras que la CBT subió 108% en el mismo período, también por encima de la inflación interanual del 98,8%.

En enero, el Indec había informado que una familia tipo (de cuatro integrantes) necesitó en diciembre $152.515 para no ser pobre y $67.187 para no ser indigente. Mientras que un ciudadano adulto precisó $49.358 para no caer debajo de la línea de la pobreza y $21.743 para no quedar en la indigencia.

“El número no nos gusta, estabilizamos en un piso alto y el ministro decidió tomar más medidas macroeconómicas que se conocerán en las próximas horas para seguir un sendero a la baja”, señalaron desde el Gobierno Nacional.