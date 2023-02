La 25° edición de la Fiesta Nacional del Cordero en Puerto Madryn cerrará con el show gratuito de Abel Pintos, ante la gran cantidad de público que se espera, se llevará a cargo en el escenario mayor del Playón Recreativo en el ingreso al Muelle “Luis Piedrabuena”.

El resto de las propuestas tales como la jineteada, paseo gastronómico, stand comerciales y demás actividades se realizarán en el predio “Leopoldo Remussi” del Club Social y Deportivo Madryn.

En este sentido, el cierre de la 25° edición de la Fiesta Nacional del Cordero se desarrollará en dos predios en simultáneo ante la presencia de un masivo público.

En una entrevista, el artista manifestó: “Para mí es un privilegio porque yo soy invitado y no hago otra cosa que pasarlo bien si me dan la oportunidad de dar un concierto, me encuentro con un montón de gente que me trata con mucho cariño.Y además este tipo de situaciones son sorprendentes a mí siempre me fue muy bien acá y desde que era un niño prácticamente que vengo a dar conciertos y siempre fueron muy generosos conmigo”.

En cuanto al repertorio para la noche, comentó: “Vamos a hacer un repaso por lo menos de los últimos 15 años porque al final también hay gente que hace por lo menos cuatro o cinco años que no comparte música conmigo en vivo”.