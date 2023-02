Tras conocerse la decisión de Adrián Darío Maderna de ir por la gobernación de la provincia, una de las principales figuras del peronismo chubutense, José Arrechea, brindó su punto de vista al respecto, descartando la búsqueda de unidad entre los aspirantes.

El referente del PJ señaló, respecto al lanzamiento de Maderna: "Está bien, son compañeros que tienen esa aspiración y tienen que hacerla conocer. Me parece bien que haya tres o cuatro candidatos dentro del peronismo y que cada uno haga su disuasión y sus propuestas. Van a ir descartando después en una buena interna que podamos tener en unos meses".

Sobre la situación partidaria del intendente de Trelew, Arrechea afirmó: "Él es afiliado al Partido Justicialista, se supone que es su lugar natural, no debería estar en duda eso ni para él, ni para nosotros".

En cuanto a las figuras que quieren ser candidatos para la provincia, Arrechea refirió que "han manifestado su intención Ricardo Sastre, Juan Pablo Luque, Exequiel Villagra y ahora Maderna; y puede haber algún otro compañero o compañera, que lo haga en este sentido y para mi es saludable".

De acuerdo a las internas dentro del espacio político, el "Vasco" indicó que "el cuándo va a depender de la fecha electoral que se fije para la elección a gobernador. Por ahora estamos abocados a la instrumentación de la elección de Trelew. La mesa ejecutiva del partido está encargada de eso".

Ante la consulta de una posible unidad entre todos los precandidatos, Arrechea la descartó de cuajo: "Mi opinión personal es que no y, es mejor que no la haya; para que haya una posibilidad de debatir, la situación es muy compleja, hace falta muchas y variadas opiniones y esas hay que demostrarlas en las candidaturas, en las propuestas, porque si no, nos vamos encerrando en esquemas que están perimidos y la militancia tiene que participar activamente".

En referencia a su inclinación por uno u otro de los candidatos, José Arrechea sostuvo: "Yo apoyo a Villagra para la gobernación, lo conocemos hace muchos años, es un habitante de Rawson, tiene una buena trayectoria política y siempre ha estado defendiendo al peronismo; nos gusta su propuesta de reconstruir Chubut".

Por último, sobre Trelew, Arrechea manifestó que "para el día 15 tiene que estar conformado y presentado el frente en el Tribunal Electoral Municipal, así que la mesa ejecutiva del Partido que encabeza Carlos Linares está encargada de ese trámite, conversando con otros partidos y estableciendo las reglas internas para las elecciones que van a ser el 5 de marzo".