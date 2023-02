- Por Carlos Guajardo -

El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre dijo “no compartir para nada” el resultado del censo 2022 dado a conocer el martes por el INDEC, no descartó realizar algún tipo de presentación ante ese organismo y aseguró que “está a la vista que la ciudad creció mucho más en los últimos años de manera sostenida y por eso no me cierran los números”. Sastre dialogó con Red 43 tras el discurso de apertura del período ordinario del Concejo Deliberante local durante el cual dio a conocer su intención de ir por la reelección en los comicios de este año y también dijo que “acompañaré a mi hermano Ricardo en su nueva etapa en su carrera política que es la de ser el futuro gobernador de la provincia de Chubut”.

En lo que hace al censo, Gustavo Sastre fue muy gráfico: “Madryn tuvo en los últimos años la creación de barrios muy grandes como Solanas de la Patagonia, Perón, Chubut, Malvinas, Progreso, Los Médanos por nombrar algunos donde no hay menos de 7 mil a 10 mil familias. Si se suma eso al último censo en que estábamos cerca de 80 mil habitantes ya está dando por lo menos 120 mil. Y a eso hay que sumarle que en Puerto Madryn se construyeron en los últimos 5 años entre 30 y 40 edificios de gran porte. Por lo tanto no hay menos de 135 mil habitantes. Por lo tanto es erróneo por donde se lo quiera ver el resultado del censo”. Y agregó: “Por suerte no lo está discutiendo solo Puerto Madryn, sino todo el país”. Según los datos oficiales del INDEC Madryn cuenta con algo más de 123 mil habitantes.

La importancia del resultado del censo tiene para Madryn una finalidad especial: el dinero que recibe por reparto de coparticipación provincial. Sastre se ocupó en los últimos tiempos de reclamarle al gobierno un mayor monto de coparticipación ya que, según el intendente, estaba recibiendo lo mismo que tras el censo 2010 “cuando en realidad la ciudad tiene muchos más habitantes”.

En otro orden y yendo al plano político, el intendente de la ciudad del Golfo Nuevo dijo que “tomé la decisión de ir por la reelección. Como dije en mi discurso hemos hecho muchas cosas durante estos años para la ciudad pero también dije que otras quedaron inconclusas. Queremos completar todo lo que está en nuestro proyecto y evidentemente 4 años no alcanzan”.

De todas maneras, Sastre justificó esta situación a que “hemos pasado momentos muy duros. No quiero poner justificativos pero evidentemente no fueron tiempos normales. No pudimos trabajar en tiempo y forma como nos habíamos propuesto cuando comenzamos la gestión que, entre otras cosas, se inició con un incendio de proporciones en El Doradillo. No acostumbro a justificarme por lo que no hice. Pero les puedo asegurar que la voluntad siempre la tuvimos. Por lo tanto ahora, iremos por mucho más. Por darle a Madryn lo que el habitante de Madryn se merece”. En cuanto a por cual sector irá, dado que aún están en danzas muchas alianzas dentro y fuera del peronismo (partido al que siempre perteneció) Sastre dijo que “eso verá en poco tiempo. Lo que si, estaré en el mismo lugar en el que mi hermano irá para ser el futuro gobernador de la provincia. Lo voy a acompañar porque estoy seguro que sabrá resolverle los problemas a la gente de todo Chubut”.

Gustavo Sastre incluyó en su mensaje este acompañamiento al actual vicegobernador de la provincia. “Yo siempre soy directo, no ando con vueltas para decirle las cosas a la gente. Sentí la necesidad de expresar lo que siento y así lo hice. Los políticos tenemos que ir de frente ante la ciudadanía”.

En su diálogo con Red 43, el jefe comunal madrynense dijo también que “en estos momentos, hay una gran dispersión en los partidos políticos. Se están jugando las candidaturas y hasta tampoco se sabe bien cuál será la fecha de las elecciones generales. Solo sabemos que adelanta Trelew y que la idea del gobernador Mariano Arcioni es realizarlas junto a las elecciones nacionales. Creo que tal vez sea lo mejor para no exponer a la gente a tener que ir seis o siete veces a votar. Creo que eso se definirá en breve. Y nosotros vamos a acompañar lo que se decida en un acuerdo con todos los partidos políticos”.