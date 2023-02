Es cierto que una hora en el club, es una hora menos en la calle. Pero con eso solo no alcanza. Hay que trabajar en muchos aspectos y desde muchos lugares para que los niños y jóvenes, quienes son los más vulnerables, se dediquen más al deporte y dejen de lado los vicios y las adicciones.

Por ello, la dirigencia del Club Belgrano de Esquel junto con la Asociación Civil “Comunidad Proyecto de Vida”, está organizando una capacitación sobre Prevención de Adicciones”, curso muy necesario en este tiempo de crisis y vulnerabilidad.

Dicho curso, libre y gratuito, se llevará a cabo entre el viernes 24 y sábado 25 de marzo en el salón Ahonikenk, frente a la cancha de Belgrano.

Aunque es con entrada libre, previa inscripción, dicha propuesta está dirigida para los líderes deportivos, no solo en fútbol, de la ciudad de Esquel.

El objetivo es conocer sobre la temática para prevenir el flagelo de las adicciones en niños y jóvenes.

La inscripción es libre y gratuita. Solo se solicita un alimento no perecedero por persona.

Todos los interesados deberán comunicarse al celular 2945 526547 de lunes a viernes entre las 15 y las 20 horas.

También pueden enviar los datos escribiendo al Facebook de “Belgrano de Esquel”.

“Se van a entregar certificados de asistencia, por eso es importante la inscripción previa”, destacaron desde el club.

COMUNIDAD PROYECTO DE VIDA

La Asociación Civil Comunidad Proyecto de Vida viene trabajando con personas en situación de vulnerabilidad social en barrios marginales y en villas de emergencia de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires de manera ininterrumpida desde agosto del año 1986. Es decir, cuenta con más de 30 años trabajando en casos individuales, familiares y comunitarios con diversas problemáticas sociales.

Desde ese espacio, se articulan proyectos que tiendan a dar respuesta a la situación de exclusión social que viven muchos de los niños, adolescentes, jóvenes y familias de la zona.

La sede se encuentra ubicada frente al Parque Indoamericano muy cerca de Villa Lugano y de Villa Soldati.

La Asociación Civil Proyecto de Vida es el brazo social e institucional de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo y tiene como finalidad principal brindar un espacio de intercambio cultural y de aprendizaje colectivo con el fin de facilitar la integración social y el desarrollo comunitario, promoviendo valores tales como el amor al prójimo, la solidaridad, la responsabilidad, la libertad y la valoración de la singularidad y diversidad de cada persona.

Para este fin se articula diversos de proyectos educacionales, recreativos, culturales, laborales y de infraestructura ambiental, gestionando programas en el marco de los recursos propios, de la comunidad civil y del estado comunal y nacional.

Los rasgos más evidentes de las problemáticas son:

Alto consumo de drogas. Desde muy temprana edad los niños y niñas observan en las esquinas y los pasillos el consumo de diferentes drogas. Estos niños y adolescentes crecen en un ambiente social/cultural, en donde el consumo de diferentes sustancias esta naturalizado. Para estos chicos es normal la consumición de tabaco, alcohol y drogas de todo tipo. Despiertan entre los once a trece años al consumo y a los diecisiete-dieciocho son policonsumidores de: cigarrillos, alcohol, marihuana, pastillas y pasta base de cocaína.

Alto consumo de alcohol. Más allá de lo dicho anteriormente, se evidencia el uso y abuso de alcohol especialmente en muchos jóvenes y hombres adultos preponderantemente los fines de semana en el ámbito familiar y en el espacio público.

Deserción escolar. La falta de contención familiar y de lasos comunitarios de apoyo, hace que muchos niños terminen tardíamente la escuela primaria y abandonen el ciclo lectivo en la escuela secundaria.

Embarazo precoz. Una de las características de los barrios de emergencia son los embarazos de preadolescentes y adolescentes, cada vez a menor edad. La consecuencia es que dejan los estudios, tienen dificultades en conseguir un trabajo. . La mayoría de estas madres adolescentes no están preparadas para asumir la maternidad, en consecuencia sus hijos son cuidados y criados por mamás y/o por sus abuelas. Un gran número de estas chicas son adictas a diversas drogas y es cuando la situación se complica, especialmente cuando hay problemas con instancias de violencia en la familia o situaciones relacionadas con el delito. Estos niños y niñas, muchas veces son criados en situaciones de abandono, mala alimentación y carencia afectiva.

Violencia intrafamiliar. Toda la situación social repercute siempre en la familia. La comunidad comienza a deteriorarse por sus familias. Son la cantidad de familias rotas, las que rompen los lazos sociales. La violencia intrafamiliar se da por una continua inferencia de las problemáticas sociales. Es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Hay violencia entre los miembros de una familia, porque no hay trabajo, porque hay drogas, porque hay alcohol, por falta de un lazo social que de contención y ayude en la resolución de los conflictos.

Violencia estudiantil. Se concretiza en el interior de las escuelas y en las calles aledañas y se estima es la consecuencia de la violencia intrafamiliar y comunitaria reinante.

Vulnerabilidad Familiar. Son las familias las que se encuentran en estado total de vulnerabilidad y dentro de sus miembros los más expuestos son los niños en situación cuasi abandónica Los que se encuentran en riesgo son los chicos y chicas del barrio que van creciendo tomando como normal todo lo que sucede a su alrededor. Los que se encuentran en estado de alto riesgo son aquellos que tienen familiares relacionados directamente con el consumo de drogas, inicio en la delincuencia, en la prostitución, en el alcohol o han dejado la escuela en el nivel primario y se encuentran deambulando todo el día.