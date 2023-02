¡¡Listo… no va más!!, gritaron desde un conocido lugar de juegos. Es que se bajó el martillo, ya no hay más vacantes, ya no hay lugar para nadie más.

Es que el Colectivo del Medio Maratón al Paraíso partirá llenó en la jornada del sábado 11 de febrero, cuando a partir de las 10 horas, se ponga en marcha una de las carreras emblemáticas de la región.

Es que el Medio Maratón al Paraíso es convocante por sí misma. El nombre de esta prueba siempre llamó la atención y quienes alguna vez la corrieron, quien volver a sentir esa sensación de entrar al Paraíso con el cansancio a cuesta pero con la cara llena de felicidad.

Carlos “Cachano” Barría informó que por cupos llenos se cerraron las inscripciones, tanto para la carrera de los 21km, con un total de 300 inscriptos; como la prueba integración de 6km quienes completaron el cupo de 100 inscriptos.

Recordemos que, como todos los años, Cachano Barría hizo promoción del Paraíso en la Corrida Internacional del Diario Crónica, con muy buena aceptación.