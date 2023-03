La grieta interna en Juntos por el Cambio se agranda después de las elecciones del pasado domingo. Después que el intendente de Rawson Damián Biss y el senador Ignacio Torres se tiraran dardos en cuanto medio de prensa podían, ahora un grupo de afiliados a la UCR que encarnan a quienes estuvieron siempre en desacuerdo con la candidatura de Federico Massoni, emitieron un duro documento en el que le piden a Biss que de un paso al costado y además “que deje la presidencia de la UCR”. Lo acusan, sobre todo, de haber “negociado” con el gobernador Mariano Arcioni y de utilizar métodos nada santos para las internas que finalmente, perdió

En el documento titulado "Lo advertimos" y que lleva la firma de más de un centenar de afiliados y dirigentes históricos radicales de toda la provincia, se exponen distintas irregularidades en las que incurrió la conducción provincial que encarna Damián Biss, actuando en consecuencia de manera profundamente funcional al gobierno provincial que conduce Mariano Arcioni.

El escrito, que firman numerosos radicales reconocidos de la provincia, hace alusión a los resultados de las elecciones internas celebradas el pasado 5 de marzo en la ciudad de Trelew, indicando que "no se trata de -dar vuelta la página y ya está- como manifestó públicamente Biss, "ya que, persistir en el error sin tener la capacidad de hacer una profunda autocrítica del camino recorrido por esa gestión partidaria, denota una grave falta de vocación de consenso y capacidad de conducción".

Entre los firmantes, se encuentran la Senadora Nacional Edith Terenzi, Jacqueline caminoa ex Presidenta de la UCR y ex Diputada Provincial, Eduardo Conde ex Diputado Provincial, Hugo Cancino presidente Comité Lago Puelo, Gerardo Merino candidato a intendente de Trelew, Karina Otero concejal de Esquel, Norma Aleuy presidenta Comité Epuyén, Rubén Morgan presidente de HCD de Gaiman, Alberto Wodicka presidente comité El Maitén, y muchos otros referentes históricos y autoridades de toda la provincia.

Por otro lado, se recuerda que "desde hace varios meses y en reiteradas ocasiones, distintas líneas internas de la UCR y un grupo numerosos de afiliados hemos estado señalando con preocupación los desaciertos que la conducción ha protagonizado". En ese sentido se indican entre los desaciertos: apoyar públicamente la derogación de las PASO y exigir internas cerradas en contraposición de lo resuelto por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Haber pretendido instalar un candidato proveniente del Gobierno de Mariano Arcioni en detrimento del correligionario Gerardo Merino quien finalmente se impuso con el casi 60% de los votos de la interna.

En esa línea, el comunicado es contundente: "es inconcebible continuar acordando votos en la Legislatura sólo por la conveniencia de unos pocos, o más grave aún, a favor del oficialismo, impulsando y justificando decisiones dañinas y perjudiciales para nuestro Partido". Y añade: "además resulta engañoso llevar un mensaje tergiversado de la realidad local a referentes y autoridades nacionales partidarias, esgrimiendo falsos argumentos y asegurando que el único candidato radical era el extrapartidario".

Asimismo manifiestan que "es necesario que quienes fueron responsables de la obstaculización del proceso eleccionario llevado a cabo el 5 de marzo, y que desde sus inicios y hasta el final realizaron impugnaciones infundadas sobre avales, autoridades de mesa, padrones suministrados por la justicia, etc. dejen de lado la arrogancia y el accionar poco democrático e incluso autoritario".

Finalmente se expresa: "en atención a lo expuesto y a la enorme apuesta realizada por Damián Biss a favor de un candidato extrapartidario y de una estrategia cuyos beneficiarios son nuestros adversario políticos reales (Arcioni-Luque), le exigimos una rectificación real de su accionar".