- Por Maxi Cantero -

En el año 2010, Esquel vio nacer a una novedosa propuesta para la movida nocturna; El Bodegón, o también llamado "La Casa del Blues". Un lugar que con shows en vivo, muy buena gastronomía y un ambiente más que cálido, se ganó rápidamente el cariño de la gente.

Rudy Murúa, fue uno de los mentores de esa propuesta y claro, fuimos a buscarlo para recordar cómo nació la idea que tuvo un paso exitoso por Esquel y y un triste e injusto final.

“Siempre tuve la idea de armar un bar, porque veía las películas americanas policiales, que detrás tenían una banda tocando y me gustaba esa idea”, comienza recordando Rudy, quien gentilmente nos abrió las puertas de su departamento, que alberga instrumentos y recuerdos del local.

"Tenía un socio, Omar, se lo comenté y comenzamos. Alquilamos un local en la calle Rivadavia, tiramos paredes e iniciamos el trabajo. Era un local muy chiquito, quedaba gente afuera y me pedían que tire más paredes. Cuando estuvo León Gieco había más gente en la vereda que adentro”.

El Bodegón fue bautizado como "la casa del blues", pero abrió un abanico hacia otros géneros, como tango, folclore, rock, entre otros: "el lugar fue pensado para que en la sobremesa haya alguien tocando".

“León Gieco, Litto Nebbia, Miguel Cantilo, Wily Quiroga, fueron algunos de los que pasamos por ahí, jamás pensé que crezca tanto”.

"Además, había muy buena comida, teníamos al mejor pizzero de Esquel, apuntábamos a la comida de bodegón; que sea rica y abundante con una carta sencilla"

"Al ver que el lugar era chico, decidimos comenzar a buscar un espacio nuevo y pasamos a un salón que estaba a 40 metros, era bueno porque no tenía columnas que impidan la visión. En ese lugar estuvimos cinco años funcionando muy bien", comenta el entrevistado, recordando el segundo local, donde se realizaron cientos de shows en vivo, con artistas de distinto renombre.

En el año 2018, se produjo el bum de la cervecerías en la ciudad de Esquel, situación que llevó a Rudy, junto a cuestiones externas, a tomar la decisión de cerrar: "Ese verano fue malo; hubo un incendio en la zona que no permitió la llegada del turismo y la aparición de cervecerías me llevaron a tomar la decisión. Yo trabajaba mucho los sábados y eso me afectó".

"Un día decidí cerrar después de pensarlo mucho y me dolió. Sabía que con cuatro días al mes de buen trabajo no iba a poder sostener semejante monstruo"

Pasaron cinco años ya de ese cierre y hoy, según detalla Rudy, "no está la posibilidad de abrir, aunque los músicos al día de hoy me preguntan cuándo vamos a volver y hasta se ofrecen a ayudarme".

"En lo personal, con el Bodegón me hice muchos amigos. Culturalmente fue una época buenísima para Esquel porque aportamos un granito más de arena con una cartelera amplia. Había artistas nacionales, internacionales, locales, todos los sábados había alguien tocando, incluso algunos chicos se grababan el disco con lo que sacaban de esas presentaciones. A los artistas que veían los atendía muy bien y hacía al tiempo de Guía de Turismo, los llevaba a La Hoya porque muchos no conocían la nieve"

"Creo que El Bodegón dejó algo bueno en Esquel, como espacio para escuchar música en vivo. Le dimos a la ciudad una movida, hicimos festivales internaciones de blues y hasta el día de hoy me preguntan por esa propuesta", nos cuenta, recordando uno de los eventos más destacados organizados en la zona: "Uno de esos festivales fue en el Parque Nacional Los Alerces, surgió en una sobremesa y el Intendente se encargó de pedir todos los permisos para que podamos hacerlo. Trajimos más de 40 músicos del país y un americano. Ellos lo vivían como un viaje de egresados y lamentablemente nunca más se hizo una actividad así".

"Hicimos en total 996 shows, me faltaban solo cuatro para cumplir los mil shows y llevaba la cuenta. Por eso me costó mucho al momento de cerrar. A cada artista que venía le decía el número de show que iba a hacer. Mi bronca fue esa, no llegar a los mil shows. Cuando estuvo Viticus, Willi Crook, Jaf, Litto Nebbia, fueron algunos de los shows que me emocionaba que estén en la ciudad"

"El alquiler en ese momento se me iba al doble, y no hubo caso de poder negociarlo. Fueron muchas las cosas que se sumaron para que cierre. Si gano un Quini 6 podría abrir nuevamente, hoy es muy difícil. Yo encabezaba la tarea, pero detrás tenía toda una tropa que me acompañaba y sin ellos no lo podría haber hecho"

Por último, Rudy Murúa envía un mensaje a los músicos: "les digo que no aflojen, que sigan tocando aunque hayan dos lugares para tocar, pero que la cultura esté".