El desvelo de Ongarato: la posibilidad de un tercer mandato o estrenarse como diputado nacional

En el último informe de prensa emitido por el equipo de Juntos por el Cambio, se puso énfasis en la frase del intendente Ongarato tras la elección: “La victoria de Merino con el acompañamiento de Torres es un mensaje ordenador hacia adentro de Juntos por el Cambio”. Este posteo pasó desapercibido, y convirtió en el centro de las conversaciones políticas en la región y para el PRO un llamado de atención a la UCR. A esto le antecede el polémico discurso en la Apertura de Sesiones del HCD reclamando radicalismo puro a Concejales de Cambiemos que apoyan a Matias Taccetta, precandidato del partido amarillo en la ciudad.

La elección interna para la intendencia de Trelew ha sido un punto de inflexión para la UCR y Juntos por el Cambio en la provincia. El triunfo -capitalizado por el PRO- dio cuenta que la mayoría de los votos emitidos fueron de origen radical no sin pasar por alto que el candidato electo, Gerardo Merino, viene del radicalismo.

El padrón del PRO en Trelew ronda los 700 afiliados, los votos emitidos en las elecciones internas superaron los 2000. Ello indica que la diferencia la aportó el radicalismo y el partido amarillo no tuvo ningún problema en mostrar con gestos y acciones que, al menos está vez, va con ventajas.

En este contexto, las declaraciones de Ongarato tienen una relevancia especial: todavía no define si buscará la reelección como intendente o se suma al equipo de Torres y pelea por la diputación. Su llamado al orden partidario, al menos en nuestra ciudad, pende de esa decisión. Por un lado pide coherencia radical mientras por el otro felicita a Torres y Merino por su triunfo en las internas, destacando que el mensaje que envían es "naturalmente ordenador hacia adentro de la coalición".

El comunicado de prensa del PRO ha enfatizado que las palabras de Ongarato cobran fuerza a la luz de las dificultades que enfrentó Merino, quien no recibió apoyo de la conducción partidaria y superó los escollos con el respaldo de Torres y de la mayoría de los afiliados. En este sentido ese "ordenamiento" se supone que irá también hacia la política del oficialismo esquelense donde es prudente mostrar más "Juntos" al bloque Cambiemos; a la fecha, si bien no se ha roto, son tales las asperezas que llegaron a marcar una parte importante del mensaje de Apertura de Sesiones del intendente.

Los dichos de actores políticos -no sólo de Chubut sino también de referentes nacionales con simpatías encontradas- indican que la alianza entre el PRO y la UCR tanto en Esquel, en la provincia y en el país, está en riesgo si no se entiende que un rompimiento no beneficia a ninguno. Se impone "ordenar" para no quedar fuera más de uno.

Las señales se esperan de todas partes y todo adquiere relevancia: nunca una interna como fue la de Trelew tuvo tanta importancia o se le dio tantas lecturas si no fuera porque no hay nada seguro y cada detalle cuenta.

Así las cosas parece que de ahora en más, al menos Ongarato, le queda poco tiempo para tomar una decisión, asumir los riesgos y "ordenar" su equipo para gobernar en los próximos meses.