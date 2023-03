En la primera sesión ordinaria de este 2023, el Honorable Concejo Deliberante de Esquel aprobó el uso de cámaras en controles de tránsito que se realizan en horas nocturnas en la ciudad.

Sobre el proyecto, el concejal de la UCR, Rubén Álvarez, comentó "se aprobó al ordenanza para el uso de cámaras que se compraron el año pasado. Vemos que la violencia en los controles es cada vez mayor, por parte de los vecinos que están bajo alcohol u otra sustancia. El trabajador de la municipalidad, la APSV y la Policía les es cada vez más difícil lidiar con estas situaciones".

"Es una herramienta muy importante, porque despeja las dudas cuando alguna persona que le da positiva la alcoholemia termina diciendo que fue maltratada o que no se hizo el procedimiento correcto", agregó.

"Básicamente protegerá al trabajador que se expone a la extrema violencia, en algunos casos. Hace un mes, un empleado terminó golpeado fuertemente en su rostro".

Asimismo, el concejal Álvarez opinó: "En mi experiencia, han sido muy correctos cuando me han hecho controles de alcoholemia. Pero he visto cómo actúa alguna persona alcoholizada, que se ponen en estado de violencia y alterados. Me pongo un segundo en el lugar de los trabajadores y es muy difícil. Son herramientas fundamentales; tendríamos que haberlo implementado antes porque las cámaras ya están compradas".