-Por Lelia Castro-

Es una de las siete bibliotecas pedagógicas que se encuentran en la provincia de Chubut. Su visión es conformar una institución que ofrezca a sus usuarios información educativa actualizada y en variedad de formatos, intentando día a día ser un verdadero referente de los docentes y bibliotecarios de la comunidad educativa. Su misión, apoyar a los docentes de Chubut en su necesidad de perfeccionamiento y capacitación permanente, organizando, analizando y difundiendo sus recursos para que estén disponibles a sus usuarios reales y potenciales interesados en la problemática educativa (Decreto 918-93 Bibliotecas Escolares y Pedagógicas de Chubut).

Tiene mucha carga emocional y es parte de la historia misma de sus integrantes. Norma nos cuenta que ella utilizaba la biblioteca municipal desde los 15 años, se tomaba un colectivo con su hermana para poder ir a estudiar, investigar y hacer las tareas. Antes se llamaba CEP (Centro de Estudios Pedagógicos), recuerda que como ella cursaba y no llegaba a devolver los libros, iba la madre a llevarlos.

“En esta época la bibliotecaria era Mari Urretavizcaya, ella nos brindaba distintas oportunidades, porque en el curso estábamos hasta las seis y media de la tarde y a veces no alcanzábamos a devolver los libros, así que mi mamá llevaba los libros a devolver por mí, porque yo estaba en clase. Los terminaba de usar y los devolvía. Así hoy en día damos la oportunidad a los chicos de que si no los pueden traer, los trae alguien. Tratando de que el libro y la información sigan a todos los sectores de la comunidad. Así que eso de la biblioteca siempre está en mi vida, de elegir la acción de leer y de escribir, de compartir”.

La Biblioteca Pedagógica N° 3 "Paulo Freire" de Esquel es una institución educativa muy importante en la región, ya que ofrece a la comunidad recursos y materiales para el aprendizaje y la investigación. Lleva el nombre del famoso pedagogo brasileño Paulo Freire, quien fue reconocido a nivel mundial por su trabajo en la educación popular y la alfabetización. La elección de su nombre para esta biblioteca no es casualidad, ya que se busca promover y difundir la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, la elección del nombre tiene un tinte anecdótico. En el año 2010, a raíz del Bicentenario se decidió hacer una imposición de nombres. Para ello, se realizó una votación entre usuarios, docentes y colegas, había varios nombres de educadores, autores, pero los dos que llegaron a la final fueron Paulo Freire y Jorge Oriola. Éste último, un profesor reconocido en la región y muy querido también por sus alumnos y colegas, por su gran aporte a la cultura.

A poco de que la institución cumpla 40 años, recuerdan la trayectoria que ha recorrido, los diferentes lugares por los que ha estado -porque no cuenta con edificio propio- y la trayectoria que ha tenido en la comunidad, donde han pasado muchos de sus colegas, docentes que se han recibido estudiando allí y que los siguen visitando, ya que con el tiempo se han conformado lindas relaciones. Ha pasado por distintos lugares: edificios, escuelas, en sus años de recorrido ha estado en la escuela 24, en la 54, en la 200, en la 701, de la 112… buscando tener su lugar propio.

En constante relación con las demás bibliotecas de la región, están conectadas para mantenerse actualizados. Además, realizan -o crean- capacitaciones y talleres de literatura. Trabajan en conjunto con las bibliotecas escolares, tratando de resaltar la labor de quienes allí trabajan.

“En este momento también estamos pensando una campaña del cuidado del libro que también se realiza en las escuelas. De esa manera tenemos el contacto con el bibliotecario escolar, porque en el mundo de la escuela, la biblioteca escolar tiene su lugar central y nosotros queremos darle ese lugar, que no lo pierda en ningún momento. Así como las bibliotecarias y bibliotecarios que trabajan allí, para que se sienten acompañados de alguna manera desde nuestro humilde aporte y que puedan realizar su labor de la mejor manera posible. Si no hay un libro en una biblioteca nos contactan y nosotros buscamos, pedimos a otra biblioteca, hacemos canjes entre una y la otra”.

Nos cuentan que fue complicado el funcionamiento durante la pandemia, donde todo se manejaba de forma virtual, ya que no contaban con una plataforma virtual, ni con libros o colecciones gráficas en formato digital.

La biblioteca no cuenta con edificio propio, sino que funciona en una casa que ha sido adaptada, para poder ofrecer también el servicio del uso del espacio para quienes deseen ir a estudiar allí, de forma gratuita. Pueden ser contactados a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.

El equipo de trabajo de la biblioteca está formado por Norma Cañumir (Maestra Bibliotecaria), Andrés Chaloupka (Bibliotecario), Fernanda Chamorro (Docente) y Silvina Bijarra (Directora). Silvina nos dice que se siente movilizada tanto el amor y el disfrute de su profesión, como el contacto con los usuarios de la biblioteca, con quienes se sienten identificados al recordar sus épocas de estudiantes, o de venir del interior a estudiar a la ciudad.

“Esto de escucharlos cuando te piden una opinión, poder dárselas, de sentir mucho respeto hacia a cada uno de los que integran el equipo de trabajo. Nos sentimos muy valorados y muy reconocidos. Por un lado, valoro mucho este contacto con el usuario, y por otro lado, valoro mucho a las personas que forman la biblioteca y que hacen el día a día del equipo, que son quienes me acompaña en el día a día y la verdad que me siento muy orgullosa de trabajar con gente tan próximos, profesional y comprometida con la tarea y con la institución”.

Al escucharlos hablar sobre el lugar y su trabajo, vemos que para ellos es un estilo de vida, un amor incondicional hacia la biblioteca, donde pasan mucho tiempo, desde que iban a la escuela. Transmiten esa pasión que sienten por su trabajo. Andrés confiesa que

“Debido al maravilloso trato que yo tuve con mis bibliotecarias en la época de secundaria es que me he inclinado a esta pasión, este gusto por el movimiento de la biblioteca, por el movimiento de los materiales, el trato con los colegas y en definitiva con los libros, revistas. Eso tuvo demasiado que ver con que hoy elija estar en una biblioteca, de estar en una biblioteca, que me levante todos los días con ganas de ir a una biblioteca y sobre todo de esta esta inclinación que tengo hacia estos procesos técnicos que se realizan con los materiales en una biblioteca”.