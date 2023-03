El Servicio de Neonatología del Hospital Zonal Esquel fue declarado en emergencia en octubre del año pasado por falta de profesionales. Actualmente, cuenta con tres neonatólogas, pero se hizo cuesta arriba mantener la complejidad. Es por eso que, extraoficialmente, se habló de un posible cierre del servicio.

Sin embargo, la directora asociada del nosocomio, Dra. Adriana Torres, descartó la posibilidad del cierre. "Esto no es así, ni puede ser así", aseguró, porque "si uno cierra el servicio no puede nacer un solo chico más en Esquel".

"Esto no es así, ni puede ser así. El Servicio de Neonatología se declaró en emergencia en octubre del año pasado, dado que de seis neonatólogos uno se jubiló, otro se fue del país y otra tiene un problema de salud. Quedaron tres que no pueden sostener el servicio con la complejidad que teníamos. Se pidió al ministerio de salud convocatoria de nuevos neonatólogos y nosotros con conocidos generamos redes, pero no vino nadie", comentó Torres sobre la actualidad del servicio de neonatología.

Además, habló de falta de profesionales a nivel nacional. "El tema de la neonatología es un problema a nivel país. No se están formando y los que están, son pocos. El ministerio hizo una convocatoria, pero no tuvimos respuestas. Por otro lado, se pidió que se baje la categoría de la neonatología para descomplejizarla debido a esta situación y hemos logrado que se avale esa baja. En nuestro hospital, hacemos un refuerzo con el servicio de pediatría. Esa es la situación de hoy", agregó.

Sobre la posibilidad de un cierre, Torres explicó: "Con respecto al cierre del servicio, no podemos decir semejante cosa. El servicio es el único en Esquel, si uno cierra el servicio no puede legalmente nacer un solo chico más en Esquel. Hay una ley de centralización de parto. Antiguamente, si vivías en Lago Puelo, Río Pico o donde sea podías tener tu bebé ahí sin problema. Ahora no se puede hacer, todos los partos vienen al Hospital Zonal Esquel. Hay partos en la clínicas privadas porque tenemos la neonatología en el Hospital. Si algo se complica, tenés que tener el backup de neonatología. No podemos cerrar el servicio".

"Pedimos refuerzos a la costa y logramos que en febrero vengan dos neonatólogas a reforzar las guardias, pero la realidad es que no hay en ningún lado, entonces se complica. Es un servicio que se tiene que mantener sí o sí. Tratamos de implementar el refuerzo de pediatría, pero no tengo muchos pediatras. En los próximos días vamos a tener el ingreso de dos pediatras y en junio o julio, un ingreso de una neonatóloga. Acá hay que arremangarse y, entre todos, sostener el servicio. No podemos permitir que el sistema caiga. Por eso bajamos la complejidad y pediatría hace el soporte", añadió la directora asociada del Hospital Zonal Esquel.

Por último, Torres dejó en claro que no se trata de un reclamo económico, ni nada por el estilo. "Es una situación de no poder sostener el servicio con tres neonatólogas, es como atender la terapia de diez camas con dos terapistas. Hemos pedido una mejora salarias con ítems que los neonatólgoos y pediatras no tenían y hemos tenido respuesta favorable. La emergencia es que no hay personal y no se están formando. Medicina ha dejado de ser rentable, hay menos médicos que se forman en las residencias", concluyó.