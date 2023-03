Walter “Alfa” Santiago, el exparticipante de Gran Hermano que siempre estuvo en el ojo público mientras estaba en la casa “más famosa del país” por sus historias o comentarios que causaban polémica.

"Alfa” contó en el ciclo televisivo que un vuelo le salvó la vida, era el 10 de octubre de 1997 cuando iba a tomar el vuelo 2553 de Austral en Posada, Misiones para viajar con destino a Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de que el avión despegara, tuvo un presentimiento, bajó del avión y cambió de destino.

Sin saber que esa decisión le iba a cambiar la vida, pues las 74 personas murieron cuando el avión cerca de las 21 horas se estrelló a 32 kilómetros de Fray Bentos, Uruguay, el caso conocido como la “Tragedia de Austral”.

En ese momento, Alfa se encontraba viajando a Trelew, fue el destino que le salvó la vida al exparticipante del reality.

"El famoso vuelo 2553 de Austral que cayó en Fray Bentos… yo iba a ir con mi mejor amigo. No fui porque me tuve que ir a Trelew y a último momento me bajé del vuelo", comentó en el programa.