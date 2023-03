Homicidio de Corbalán: Se extendió el plazo de prisión preventiva

El crimen ocurrió el 12 de marzo en José de San Martín. En la audiencia de control de la detención, el juez dispuso la prisión preventiva por un plazo acotado de quince días. Vencido el plazo se realizó la audiencia de control de la medida. La Fiscalía pidió que continúe la detención preventiva hasta la audiencia preliminar. La Defensa se opuso y el juez resolvió mantener la medida, la que se volverá a revisar luego de cuarenta y cinco días.

La investigación la lleva a cabo la funcionaria Cecilia Bagnato con supervisión del fiscal Fidel González. Ambos pidieron al juez la ampliación de la apertura de la investigación para añadir a una segunda víctima, en este caso de lesiones.

El hecho

El 12 de marzo del 2023 a las 09:00 hs aproximadamente, Richard Gastón Corbalán se encontraba en el Predio del Campo de Doma de José de San Martin, junto a su hermana y su pareja. Había allí una reunión espontanea de al menos 50 personas, quienes se encontraban escuchando música y compartiendo bebidas alcohólicas. En esos momentos es que se produjo un altercado que involucró a varios de los presentes, entre ellos al hijo del imputado y a un amigo de Corbalán. A raíz de estos sucesos se hizo presente en el lugar la madre del primero, quién no lograba retirar a su hijo de allí, entonces contactó a su ex pareja y padre del joven, para que vaya a retirarlo del predio.

El imputado fue, encontró a su hijo, lo sujetó para llevárselo al tiempo que insultó a Gastón y al joven que estaba con él. El segundo se acercó a increparlos y Gastón Corbalán se dirigió a este a los fines de separarlo, en ese momento el imputado sacó de entre sus prendas de vestir un cuchillo y sin mediar palabra le asentó una puñalada en el centro del tórax a Corbalán, la que le provocó una laceración del ventrículo derecho generando un shock hipovolémico que causó su muerte inmediata.

En las mismas circunstancias le provocó un corte en la zona abdominal al otro joven, causándole lesiones.

La prisión preventiva

La ley prevé que las personas imputadas de delito, atraviesen el proceso penal en libertad, hasta obtener una sentencia condenatoria firme. Esta garantía busca evitar que un inocente sea encarcelado. Pada disponer la prisión antes de tener condena, debe cumplirse una serie de requisitos, por un lado que existan elementos fuertes para presumir que es el autor del delito, que existan riesgos ciertos de fuga y/o entorpecimiento procesal, y que esos riesgos no puedan ser cautelados con otra medida que no implique el encierro en algún centro de detención.

Respecto de esos requisitos tuvo que argumentar la Fiscalía. González planteó que existe riesgo cierto de entorpecimiento. Que hay muchos testigos, varios de ellos aun no pudieron ser entrevistados, que hay temor en algunos testigos y que las características del hecho son un indicio de la conducta que puede tener el imputado para lograr su impunidad. Añadió que no pueden cautelarse estos riesgos con una medida menos gravosa. Pidió que la medida se extienda hasta la audiencia preliminar o hasta el control obligatorio al cumplirse seis meses de detención, lo que suceda primero.

La defensora Carolina García ofreció un domicilio en un campo para que su defendido cumpla arresto domiciliario. En ese lugar tiene trabajo y vivienda, está ubicado a varios kilómetros de distancia respecto de la residencia de las víctimas y garantiza también que el imputado sea ubicable para las audiencias a las que sea convocado. Se opuso además a que la medida se extienda hasta la preliminar.

La Fiscalía se opuso por argumentos aportados por la familia de la víctima. Una de las familiares habló en la audiencia. Sostuvo que conoce ese campo, que el dueño no es de la zona y no suele estar y que el capataz, viaja a ver a su familia los fines de semana. Señaló que los fines de semana nadie podría controlar que el imputado permanezca en el lugar y esto no da garantías.

El juez Ricardo Rolón, admitió la ampliación de la apertura de investigación por el delito de lesiones leves, y dispuso la prisión preventiva, aunque por un plazo menor al requerido por la fiscalía, 45 días a contar desde este lunes 27 de marzo