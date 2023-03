Adiós a Roca y a los pañuelos de las Madres: van a repintar la icónica plaza de Bariloche

El intendente municipal de Bariloche Gustavo Gennuso está dispuesto a dar una “vuelta de tuerca” a la geografía icónica de la plaza que es todo un símbolo de la ciudad y donde todos los turistas van en busca de su foto. Parece que está totalmente decidido a hacerlo y será por eso que le restó importancia a la denuncia que un dirigente de la oposición anunció que haría en su contra, por no evitar que se pinte el Centro Cívico y señaló al respecto: “esa denuncia es de gente que está en campaña y quiere hacerse ver”.

Sin embargo, se mostró ocupado en resolver la división que se genera en la plaza del Centro Cívico, dentro de las posiciones encontradas respecto de quienes están a favor y en contra de la figura del general Roca y de los pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Uno va percibiendo desde hace muchos años lo que sucede allí en el Centro Cívico y las diferentes posturas que hay que traen una división. Entró la grieta ahí y es muy difícil resolverlo. Pero si nosotros queremos vivir en comunidad, tenemos que resolver esa problemática, me parece que es tiempo de trabajar en la reconversión de la plaza, para que sea la plaza de todos y no la plaza de unos contra otros”, consideró el jefe comunal.

Dijo al respecto, que ya se ha pedido un informe muy elaborado a un equipo multidisciplinario de profesionales, sobre cuál sería la mejor manera de trabajar para que la plaza se convierta en un modelo de la identidad de Bariloche y no de la división.

“Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque año tras año se va incrementando la grieta que producen las distintas acciones que se hacen sobre la plaza y sobre el monumento. Tal vez haya que pensar en la plaza en cómo fue concebida (por el arquitecto Ernesto De Estrada) en el proyecto original, que no contemplaba el monumento de Roca, sino en una plaza seca. Por lo que quizás haya que hacer algunas reformas. Pero hay que tomar el toro por las astas, hacer algo y tratar que sea un lugar símbolo de unión y no de división”, agregó Gennuso.

Consultado sobre este medio sobre la posibilidad de modificar algo de allí y la habilitación para hacerlo por ser un espacio considerado “Patrimonio Histórico”, el intendente respondió que “no es intangible, siempre y cuando se respeten los lineamientos básicos”.

Al respecto, expuso que ya se consultó en diversas oportunidades a la Dirección Nacional de Monumentos y que “ellos hablan de la dinámica de la historia y de los momentos históricos. No es que se va a tirar abajo el Centro Cívico, pero hay reconversiones que son adecuadas a la dinámica de la historia”.

“Esto tiene que ver con que uno siempre quiere la unión de los pueblos y no la división. No quiere decir que no pensemos distinto, es la unión en la diversidad. Pero somos parte de una misma comunidad y no sirve que estemos peleados”, argumentó.

Finalmente, dijo que dentro de su esquema de trabajo, entiende que “hay que reconvertir la plaza, eso es lo que estamos estudiando y mirando, para que sea un lugar donde todos los pensamientos y las acciones estén presentes, pero con un símbolo identitario en una simbología que proponga la unión y no la división”, concluyó.