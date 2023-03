Una vecina del centro neuquino, cansada de encontrar caca de perro en la vereda y en los canteros de su casa, decidió colgar un ingenioso cartel de un árbol en el que les pide a sus vecinos que se hagan cargo de los residuos de sus mascotas y no los dejen en el suelo. Enseguida, el cartel llegó a las redes y se hizo viral.

La idea fue de Carmen, una vecina que vive en calle La Rioja y Elordi, de la ciudad de Neuquén que comenzó a notar que los vecinos, más que nada los que viven en los edificios cercanos a su vivienda, sacaban a pasear a sus mascotas por las calles cercanas y no se tomaban el trabajo de levantar la caca.

La mujer salía de su vivienda y veía que en su vereda se acumulaban cada vez más heces, de las que nadie se hacía cargo y finalmente era ella quien tenía que recogerlas.

A pesar de que a pocos metros de ese lugar hay distintos espacios verdes a donde se puede llevar a los animales, como la Plaza Güemes o las cuatro plazoletas que se extienden por la calle Elordi desde La Rioja hasta Salta, hay quienes no se toman el trabajo de cruzar la calle y hacen que las mascotas hagan sus necesidades en las veredas.

Entonces, decidió comunicarles a los vecinos su enojo: "Sr. perro, dile al animal que te saca a pasear que traiga una bolsa, recoja tu caca y se lo lleve", escribió en un cartel que imprimió y colgó en un árbol de su vereda. Carmen, entre risas, aceptó que su pedido "fue un poco jocoso" y que no lo hizo en los mejores términos.

De todas formas, su encargo fue tomado en cuenta por varios de los residentes de la zona, "sobre todo por los más jóvenes", aseguró en diálogo con la prensa local. Sin embargo, a otros parece no importarles y continúan dejando los residuos de sus mascotas en el lugar, pero en ese caso suele tratarse de personas mayores. Ahora, la vecina trata de llegar al municipio para que tome cartas en el asunto. “No es solo una cuestión de higiene urbana también de responsabilidad. Los animalitos no tienen la culpa. La culpa es de los “animales” que los sacan y no hacen lo que tienen que hacer”.