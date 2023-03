Pego un portazo. Me encierro en el baño. Necesito respirar. Llevo varios meses sin poder respirar en paz cuando estás cerca. Me miro al espejo. Sé que estoy a punto de cagarla. Trato de tomar aire y exhalar lentamente. Pienso en todas las cuentas de instagram que recomiendan la respiración cuatro en tres. Pienso que todas esas cuentas mienten, Pienso que por más que respire, la voy a cagar igual. Abro el grifo de agua fría. Mojo las manos. Me lavo la cara. Me seco con la toalla. Sigo incendiada.

—No puedo más…

—¿Y vos cómo pensás que estoy yo? Estoy cansado de discutir.

—Que te lo digo de verdad, que no puedo más.

—¿De qué no podés más?

—De vos no puedo más… no te aguanto más.

—Son momentos, son momentos, dejemos de pelear y ya está.

—No es así, no es así —repetís por lo bajo.

Me doy cuenta que llevo meses con un bodoque en el pecho que se acaba de liberar. Sé que me tendría que callar ahora, que hay cosas que no es necesario decir, que vos no te mereces nada de esto, que estoy hecha un desastre, que soy un desastre haciendo lo que puedo.

—Hay alguien más.

—¿Qué?

No sé si estás a punto de pegarme o de largarte a llorar.

—Eso… que hay alguien más.

—¿De qué me estás hablando?

—Que tengo un amante, boludo. Que tengo un amante. —grito

—No puede ser, no puede ser.

—Hace rato que te vengo diciendo que no puedo más y vos no haces nada.

—¿Y que tengo que ver yo con que vos seas una hija de puta? Si, eso sos. Una hija de remil puta. ¿Cómo te vas a encamar con otro? ¿Cómo?

—De la misma forma que me encamo con vos —salen las palabras de mi boca en modo automático. Me hubiera encantado decirte que no tiene que ver con eso, que la cama con otro no es igual que con vos, que solo me voy a otros lados porque estoy cansada de discutir, porque estoy harta de que lo nuestro no funcione más, porque aunque lo sabemos los dos ninguno se anima a proponer la separación. Me hubiera gustado encontrar las palabras correctas, encontrarlas a tiempo, para no lastimarte así. Te veo caminar de una punta a la otra de nuestro living, te veo nervioso, te veo aguantandote a vos también. No deçís nada. No gritas, no me miras, no me puteas, no amagas con pegarme… siento que sería más fácil hacerlo si aunque sea me mostraras tu odio.

—Me quiero separar.

Entonces, vuelvo a respirar.