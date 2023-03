Tal como señalara días pasados el intendente de la ciudad, no hay “respuesta favorable” a las gestiones de un lugar físico para la construcción de un nuevo Hospital. Hasta la fecha las posibilidades se han centrado en tres puntos: tierras que pertenecen al Ejército Argentino, otras ubicadas donde está la antena de Radio Nacional y también se propuso un canje de terreno con propietarios de tierras privadas.

Es de destacar que esta obra no solo es necesaria para los esquelenses; la zona cordillerana también demanda un nuevo hospital; de ahí la importancia de gestiones en conjunto por parte de todas las comunidades implicadas y sus representantes.

Con el Ejercito, desde la municipalidad local, se logró un convenio de uso precario condicionado por el cambio del alambrado y cercos de seguridad de un sector donde está ubicada la U14, lo cual requería (a valores del 2022) del desembolso de 170 millones de pesos. El gobierno municipal, al dar cuenta que no contaba con estos fondos, según el intendente, enviaron notas al Tesoro Nacional solicitando un aporte para la obra. Hasta la fecha no hay respuesta.

En este sentido también el diputado Igon ha hecho saber que esta haciendo gestiones, lo cual tiene a muchos esperanzados, no tanto al jefe comunal, quien ha manifestado que esto es complicado y, de ser aprobado, tendría demoras, las cuales no se condicen con la urgencia por parte de la ciudad y la cordillera sobre la necesidad de contar con un hospital que esté en condiciones de atender la demanda creciente de la zona.

Ongarato también explicó que la gestión con la presidente y miembros del directorio de Radio y Televisión Argentina para el terreno donde está la antena de Radio Nacional no obtuvo respuesta favorable, como tampoco sucedió con los terrenos del canje entre provincia y propietarios privados. Tal parece que por estas vías, no lo seguirá intentando pues no dio detalles de alguna otra presentación al respecto.

Mientras tanto la obra de ampliación del Hospital se encuentra detenida. No se sabe cuando terminarán estas mejoras y mucho menos se conoce cuando se tendrá disponible un nuevo lugar físico para construir la instalación.

En realidad, salta a la vista que en el tema en cuestión están involucrados tanto municipio, provincia o nación y actores políticos activos en cada una de estas instancias. Sin embargo, con solo repasar lo hecho hasta la fecha, y al parecer, las escasas posibilidades para lograr soluciones a corto plazo, dan cuenta de la poca capacidad resolutiva por donde se mire y, a la vez, pone en evidencia como una necesidad tan palpable de la región ha atravesado los gobiernos actuales y precedentes prometiendo soluciones y terminando periodos, como el que esta por concluir luego de las próximas elecciones, sin mostrar resultados.

Así las cosas, la cooperadora del Hospital Zonal no pierde esperanza ni tiempo; sus integrantes son quienes mejor representan a la comunidad en este reclamo. Sin mayores intereses que el bienestar común, han visibilizado la necesidad de un nosocomio nuevo; sin que ello impida, junto a los ciudadanos, seguir aportando a mejores servicios y prestaciones de salud. Compromiso y ejemplo del cual, el Estado, no está tomando debida nota ni está poniendo el mismo empeño.