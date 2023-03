El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, brindó su discurso en el marco del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Esquel en el Centro Cultural Melipal.

En el inicio de su discurso, Ongarato expresó que es su última apertura como Intendente de la ciudad en el marco de su segundo mandato y recordó la importancia del acto en el marco de la democracia.

"Este acto que estamos realizando, que parece algo normal en 2023, no lo era hace cuarenta años atrás, cuando en Argentina interrumpía sistemáticamente los períodos democráticos con gobiernos de facto", afirmó el mandatario local.

Por otro lado, sostuvo que la realidad en Esquel dista mucho de lo expresado por en el discurso del Presidente Alberto Fernández en el Congreso Nacional, asegurando que en la ciudad "no aumenta el empleo, tenemos vecinos cobrando planes estatales, otros recibiendo asistencia alimentaria. Hay un cierre de fuentes laborales genuinas, que lo solucionaron con planes sociales, que solo generan dependencia y pobreza".

Y pidió a los concejales que fueron elegidos por acompañar al presidente de la nación y al gobernador de la provincia, que "colaboren con los vecinos gestionando a nivel nacional y provincial políticas que generen empleo genuino en lugar de puestos en el Estado y planes sociales".

Dificultad para concretar obras por la economía

En otro tramo de su discurso, el Intendente de Esquel expresó que tal es la situación económica, que un comercio local "propone a sus clientes ahorrar en bolsas de cemento para que puedan mantener el poder adquisitivo de sus ahorros con los que va a construir. Se está reemplazando nuestra moneda por bolsas de cemento, y esto es grave".

"Estamos en un contexto complejo que condiciona cada política municipal que desarrollamos, y esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de evaluar los resultados y ajustarse a una realidad que nos excede y que no estamos en condiciones de cambiar", aseveró Ongarato.

En este contexto Ongarato valoró que desde la Municipalidad se pagan las obligaciones salariales "en tiempo y forma es importante. El peor ajuste para un trabajador es pagarle el sueldo con atraso".

Vínculo con Nación y Provincia

El Intendente repasó las gestiones que se realizaron desde los primeros años de su mandato para avanzar en materia de obras en la ciudad, indicando que "gracias a la buena relación institucional que mantuvimos con ministros del entonces presidente Macri, obras importantes como la primera etapa de la repotenciación del gasoducto cordillerano que nos devolvió la posibilidad de conectarnos a la red de gas, la red de pluviales por lo que la avenida Alvear no se inunda, el inicio de la obra del edificio del aeropuerto de Esquel que hoy está paralizada, la reconstrucción de la ruta 40 y los microcréditos".

Y afirmó que en la actualidad: "Esquel no quedó justamente del lado de los “amigos”, por lo que prácticamente no recibe fondos para obras que gestionamos en todos los proyectos presentados en Provincia y Nación. Dicen a Ongarato no le den porque es radical, pero no es a mí al que no le dan, es a los vecinos de Esquel a los que perjudican".

En este sentido, ejemplificó que "hoy Provincia aporta solo el 10% del total del Plan Calor de Esquel, cuando hace 20 años aportaba el 50% en ese concepto, así perjudican a los vecinos de Esquel que menos tienen y pasan frío".

Asimismo, expresó que Esquel fue la única ciudad que diseñó una tarifa social con fondos propios, haciendo un aporte real a los vecinos afectados por las consecuencias económicas de la inflación y la falta de trabajo que hay en la Argentina y Chubut, "pero no es posible sostener este esquema todo el tiempo desde la municipalidad".

Obras en Esquel

Al referirse a las obras que se llevan adelante en la ciudad, Ongarato enumeró lo realizado durante su gestión, destacando que lo principal es la construcción de la Nueva Toma de Agua en el Arroyo Buitrera, que demuestra que "cuando se trabaja en sintonía entre Nación, Provincia, Municipalidad y Cooperativa 16 de Octubre, las cosas se pueden realizar".

"Y en este sentido también hay que destacar la obra de energía eléctrica a los 71 lotes del Matadero Alto, que permite llevar energía no solo al barrio, sino a toda esa zona", aseveró.

En tanto, sostuvo que mediante gestiones con Vialidad "hemos llegado a las 90 cuadras en estos siete años. Número que parecerá bajo si no se tiene en cuenta que una cuadra de pavimento ya superó los 10 millones de pesos de costo, y esta cifra es muy alta para afrontar entre los frentistas de una cuadra".