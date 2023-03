Por Carlos Guajardo

Conciliador hacia adentro y hacia afuera, Alejandro Sandilo se convirtió en uno de los máximos referentes del Frente Renovador. Dialogó con Red43 acerca de lo que ocurrió el domingo pasado en Trelew, del futuro del espacio y de lo que puede ocurrir con el actual gobernador Mariano Arcioni respecto a las próximas elecciones generales. “No tengo dudas que su nombre debe estar en alguna boleta electoral”, dijo. La opinión sobre Sergio Massa y respecto a los dichos de “Nacho” Torres. Sandilo se mostró muy conforme con lo que ocurrió el domingo. Aunque reconoció que hubo baja participación: “Hay factores que incidieron para que eso pase. Pero estamos conformes porque volvimos a vivir una interna y fue con total respeto y madurez”.

-Ya con las aguas más bajas, ¿Cuál es la lectura de los resultados del domingo en Trelew?

-Conforme. Porque después de mucho tiempo que se volvió a votar en una interna partidaria resultó una elección totalmente transparente, sin inconvenientes, todo muy normal. Creo que eso es lo que hay que destacar. La voluntad y la democracia.

-¿No considera poca la participación de los afiliados?

-En cuanto a ese tema hay distintos factores que hicieron que haya participado menos cantidad de gente de la que uno esperaba. Los 35 grados de temperatura del domingo, la realización de internas en lugar de las PASO que son obligatorias fueron algunos de los factores. Entiendo que no hay que preocuparse por eso y en cambio si alegrarse porque se pudo volver a las internas sin ningún inconveniente.

-¿Los resultados marcan alguna tendencia respecto a lo que puede pasar en abril?

-Puedo hablar de nuestro sector. Estimo que lo de Emmanuel (Coliñir) mostró el resultado de estos casi dos años que viene trabajando. Eso se vio manifestado en las urnas. Muy respetable lo de los otros dos candidatos que se presentaron pero la gente eligió y se inclinó por quien quiere que encabece el Frente del Todos y seguramente vamos a trabajar las tres líneas juntas para que continúe con este esfuerzo que viene realizando y llegue a la intendencia de la ciudad.

-¿Qué opina de los que tienen una marcada identidad peronista pero no quisieron participar de estas internas?

-Fue una decisión rara. Hacía mucho tiempo que no había una interna partidaria en la que sectores fuertes del peronismo decidieron no participar, no ir por dentro. Además cuando nos reunimos todos los que formamos el espacio se decidió no realizar aquel gastadero de plata para llevar a la gente a votar porque nos pareció que no era lo que la gente buscaba. Queríamos que la gente vaya por convicción. Y así fue. Tal vez a otros no les convenía.

-¿Es el paso más firme del Frente Renovador en la provincia?

-Para nosotros fue una doble emoción porque nuestro espacio nuevo en la provincia (a pesar que Sergio Massa lo creó hace mucho tiempo) ganó en la primera vez que se exponía ante la gente y además porque vimos que no hicimos las cosas mal ya que muchos nos decían que nos nos juguemos por Emmanuel porque el que ganaba iba a ser otro. Pero quedó demostrado que no nos equivocamos.

-Después de este resultado, ¿Arcioni se consolida como el máximo referente del Frente Renovador y es un impulso para la continuidad de su carrera política?

-No hacía falta esta elección para demostrar que es el referente más fuerte dentro del Frente Renovador sobre todo por la relación que tiene con el ministro Sergio Massa, por la historia que transitaron y transitan juntos. Y además porque nosotros creamos aquí el FR primero por la confianza de Massa y por la influencia de Arcioni. No hay duda que es el hombre fuerte del espacio, lo va a seguir siendo siempre y ojalá que su carrera política continúe de la mejor manera porque demuestra día a día lo que está haciendo en su gestión como gobernador de la provincia.

-¿Arcioni tiene que ser candidato en las próximas elecciones?

-En mi opinión personal no tengo ninguna duda que debe ser candidato. Porque es necesario que continúe en este mundo político para poder seguir demostrando que tiene la capacidad de poder hacer y de poder estar. No sé en qué lugar o en qué condición lo hará, pero estoy seguro que en alguna boleta el nombre de Arcioni tiene que estar si o si.

-Se comenta que Massa le pidió que ocupe una banca en el Congreso el año que viene.

-Imagino que para el ministro tenerlo a Arcioni en el Congreso sería una garantía de su fidelidad hacia él en un ciento por ciento. Eso es más que valorable como en cualquier cámara de diputados sea nacional o provincial porque garantiza una buena discusión sobre temas que hacen al futuro de la Argentina.

- ¿Se conversa ya sobre futuras candidaturas?

-Todavía no. Estamos trabajando fuerte en todas las localidades. Y más ahora que pasó lo del primero de marzo. Quisimos que eso salga de lo mejor porque era su último discurso. Entonces ahora sí, iremos como siempre pueblo por pueblo, ciudad por ciudad a darle el apoyo a quienes pueden ser nuestros futuros candidatos. Porque estoy seguro que vamos a tener candidatos a jefe comunal y concejales en todas las localidades.

-¿Y cuál va a ser el futuro político suyo?

- La verdad no sé. Dos personas lo pueden llegar a decir. Una es Mariano Arcioni y otra es el equipo del Frente Renovador. Amo y me encanta la política. Son muchas horas que dejo a mi familia entre la gestión y la política. Pero lo hago convencido porque me gusta. No me arrepiento de nada y ojalá pueda seguir estando. No se en qué lugar. Dependerá de lo que dije antes porque cuando tomamos decisiones lo hacemos en equipo. No lo tomará ni el presidente ni la vicepresidenta. Será nuestro equipo, entre todos. Lo que digo sinceramente es que tengo aspiraciones y ganas de seguir. Pero no depende de mi.

- ¿No habrá “dedo” desde Nación?

-Esperemos que no. Debe ser un consenso entre todos los que realmente podemos ocupar algún cargo o aportar desde cualquier lugar. Hay que ser responsable y saber hasta donde uno tiene la capacidad de ocupar un cargo o no. No hay que sentarse en un sillón y decir “yo soy” o esperar que alguien “te bendiga”. Porque después hay que responderle a la gente, a un proyecto. Por eso ese famoso “dedo” no me parece justo ni bueno. Hay que ser respetuoso de las decisiones que tome el equipo. Y en la provincia Mariano Arcioni. Soy lo que soy gracias a él. Si me toca estar, estaré. Y si no tengo esa oportunidad estaré en el lugar que me corresponda.

-Pero varias veces desde Nación lo hicieron

-Nosotros formamos un equipo, nos unimos, trabajamos con responsabilidad y tuvimos un candidato que ganó. Con esos resultados vamos a ir a Nación. Distinto es ir con las manos vacías. Si no tenés estructura es seguro que te la van a armar de arriba. Esta vez dimos el ejemplo y en la provincia lo vamos a volver a dar. Estamos muy contentos con lo que pasó en Trelew en que no hubo injurias ni peleas. Por el contrario, demostramos madurez política, eso es lo importante.

-¿Qué opina de las palabras de Ignacio Torres que después del resultado de Trelew dijo que era el primer paso para que Juntos por el Cambio gane la gobernación de Chubut?

-Respeto las palabras de Torres porque siempre ha mostrado su voluntad de ser gobernador. Está recorriendo la provincia, tiene muchas ganas de llegar. Y está haciendo todo para poder serlo. Obviamente que el resultado de Trelew le dio un gran empujón dentro de su espacio. Pero hay que tener en cuenta que fue una elección municipal e interna. Hay que ver ahora lo que pasa el 16 de abril. Porque no nos olvidemos que un dirigente histórico de la ciudad como son Gustavo Mac Karthy y Leila Lloyd Jones, que tiene el apoyo del actual intendente Adrián Maderna no participaron de esta elección del domingo. Por lo tanto lo que viene será totalmente distinto. Lo puede tomar como un parámetro para él positivo, estoy de acuerdo. Pero hay que ver lo que ocurre cuando todos los actores políticos de Trelew participen.