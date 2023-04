El robo a la joyería "El Rubí" hizo que Esquel fuera noticia a nivel nacional; menuda promoción a nuestro destino que tiene -en la seguridad- un valor agregado, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan.

Si bien el hecho mencionado conmocionó por su envergadura y forma que se llevó a cabo, es de destacar que semana tras semana vienen ocurriendo otros que no se resuelven y preocupan mucho a locales y foráneos.

Hay delitos relacionados con drogas que no se circunscriben a un área especifica de la ciudad como, desafortunadamente, trató de enmarcar el intendente municipal en el discurso inaugural del periodo de Sesiones 2023.

Más allá de esta simplificación geográfica de la acción delictiva, nunca se dijo cómo -desde el poder ejecutivo- se darían los pasos necesarios para gestionar, dialogar y accionar para que Esquel sea tan segura como siempre lo fue. Se es gobierno para todo y en todo lo que atañe a las demandas de la comunidad; con señalar lo que está con problemas y, encima, mal esbozado, ni alcanza ni soluciona ni quita responsabilidad.

Otro ejemplo tiene que ver con los delitos relacionados con vehículos los cuales van en ascenso y, para peor, con otras variantes que no estaban presentes en la ciudad. Los quema coches han incursionado nuevamente, a ellos se les unieron los que destrozan cubiertas por placer y aquellos que las roban como el mejor de los bienes de lujo.

Así las cosas, desde la Comisaría Segunda se pidió a los vecinos extremar las precauciones como principal acción para minimizar este delito. Si bien parece que el mensaje gira entorno a recordar que ya no vivimos en una ciudad con la seguridad de antaño, sería alentador conocer qué otras instancias se están llevando a cabo para evitar que ocurran estos hechos.

No es intención dar cuenta en esta nota de un listado de las variantes que los delincuentes ponen en práctica y como inciden en mayor o menor medida en la localidad. Los ejemplos mencionados son solo ilustrativos de aquello que debe parar. No debemos aceptar convivir con ello; por lo cual es necesario que los poderes responsables no merodeen ni dilaten acciones preventivas y resolutivas.

Sin dudas hay tiempo y es menester encontrar soluciones; si bien es un hecho que el deterioro en marcados parámetros de la calidad de vida no es inherente solo a Esquel; atraviesa funciones básicas que el Estado (en todas sus instancias) debe garantizar y no lo está haciendo como corresponde. Se destaca en esta caída cuesta abajo, la generación de trabajo, educación, salud y el caso en cuestión: seguridad. Todas se entrelazan y las debilidades de una inciden, desfavorablemente, en las otras, pero al menos, en nuestra localidad, debe prevalecer la seguridad que siempre nos distinguió.

Esquel no puede -ni está en los planes de la mayoría de los vecinos ni tampoco de aquellos que nos visitan- renunciar o bajar las expectativas de disfrutar de un entorno ecológicamente libre de delincuentes.

Estamos en época de campaña electoral la cual, hasta la fecha, mucho tiene de nombres y aspiraciones personales y muy poco de propuestas.

El tema seguridad parece escurridizo y difícil. Si bien es uno de los que mas importan, paradójicamente, es sobre el que menos propuestas se plantean ¿se animará algún precandidato a exponer un plan concreto sobre este reclamo o seguimos en la dinámica de señalar a los malos y hablar mucho para no decir nada?